Estonia: Niech Ukraina atakuje tak, by nie naruszać naszych granic
Estonia: Niech Ukraina atakuje tak, by nie naruszać naszych granic

Flaga Estonii
Flaga Estonii Źródło: Unsplash / chris robert
Estonia zaleca ukraińskim siłom zbrojnym zmianę tras lotów dronów kierowanych na rosyjskie porty nad Zatoką Fińską.

Na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni podczas ataków powietrznych sił zbrojnych Ukrainy na rosyjską infrastrukturę portową i energetyczną w obwodzie leningradzkim (terminale naftowe w Primorsku oraz Ust-Łudze), bezzałogowce zboczyły z kursu i spadły w Estonii, na Łotwie, Litwie oraz na terenie Finlandii. Władze Ukrainy przeprosiły za zaistniałe incydenty.

Ukraińskie bezzałogowce dalekiego zasięgu spadły poza obszarami zamieszkałymi, ale jeden z dronów uderzył w komin elektrowni w pobliżu estońskiej Narwy, bardzo blisko granicy z Federacją Rosyjską.

Zalecenie dla Ukrainy

Pułkownik Ants Kiviselg powiedział, że Estonia zaleciła stronie ukraińskiej wybór innych korytarzy ataków, tak by ich maszyny nie wlatywały w przestrzeń powietrzną Estonii, choć i takiej sytuacji nie da się w 100 procentach wykluczyć. Jak przyznał, także aktywność rosyjskiej obrony powietrznej ma również znaczenie i może powodować zmiany trasy dronów.

Moskwa wysunęła wcześniej zarzuty do władz państw bałtyckich o umożliwienie Ukrainie wykorzystania ich przestrzeni powietrznej do ataków na jej terytorium, czemu płk Kiviselg zaprzeczył. Z kolei wywiad ukraiński twierdzi, że to Rosjanie przekierowują ukraińskie drony na kraje bałtyckie, doprowadzając do zakłóceń sygnału GPS.

Rosjanie dysponują skutecznymi systemami do prowadzenia walki elektronicznej, zlokalizowane w rejonie Zatoki Fińskiej, m.in. w okolicy Petersburga oraz w południowej części Bałtyku w silnie zmilitaryzowanym obwodzie kaliningradzkim. Rosja wykorzystuje też własny system nawigacji satelitarnej Glonass.

Z informacji wojskowych z Finlandii wynika, że pod koniec marca w ciągu około tygodnia, Ukraina do ataku na rosyjskie cele we wschodniej części Zatoki Fińskiej wykorzystała około 2500 dronów. Uderzenia te postawiły rosyjską obronę powietrzną w stan gotowości oraz doprowadziły do tymczasowego lub całkowitego wstrzymania ruchu w terminalach naftowych.

Źródło: PAP / DoRzeczy.pl
