W wywiadzie dla węgierskiego magazynu "Konnektivitás" liderka obozu Zjednoczenia Narodowego została zapytana m.in. o starania premiera Węgier Viktora Orbana o zakończenie wojny Rosji z Ukrainą.

Le Pen: UE chce kontynuować wojnę

"To bardzo odważne z strony Viktora Orbana, to, co robi. Ponieważ pokój jest jedynym rozwiązaniem, które może powstrzymać rzeź ludzką, jaką oznacza ta wojna" – podkreśliła Marine Le Pen. "Już na początku wojny podkreślałem, że rozwiązanie militarne nie przyniesie rezultatów. Mamy wrażenie, że Unia Europejska chce kontynuować wojnę, a węgierski premier należy do nielicznych europejskich przywódców, którzy mają odwagę powiedzieć «nie»" – zaznaczyła francuska polityk.

Starania Orbana o pokój na Ukrainie

W 2024 roku Orban, bezskutecznie jak się okazało, prowadził misję pokojową, w którą starał się zaangażować innych czołowych polityków europejskich. Wsparł go wówczas Donald Trump, ale ostatecznie, gdy został prezydentem USA, mimo intensywnych wysiłków także nie zdołał doprowadzić do pokoju na Ukrainie.

Lider Fideszu podobnie jak w poprzedniej kampanii, przekonuje, że jeśli jego formacja zwycięży, będzie to gwarancja, że Węgry nie zostaną uwikłane w wojnę, do której jego zdaniem brnie część bardzo wpływowych środowisk politycznych operujących w Brukseli i Berlinie.

– W Europie, na przykład, Niemcy należą do partii wojny. Europejska Partia Ludowa jest kierowana przez Niemców. Liderem Europejskiej Partii Ludowej, a zarazem najpotężniejszym człowiekiem w Parlamencie Europejskim, jest Niemiec [Manfred Weber – red.]. Przewodniczącym Komisji jest Niemiec [Ursula von der Leyen – red]. Kanclerz Niemiec kieruje największym państwem członkowskim. Wszyscy należą do tego samego klubu, Europejskiej Partii Ludowej. To frakcja prowojenna – powiedział w grudniu ub. roku Orban, cytowany przez "Hungary Today".

"Jestem z nim do samego końca!". Mocne wsparcie Trumpa dla Orbana

"Kłamstwo, które należy obalić". Palade o sondażach na Węgrzech