"Jestem z nim do samego końca!". Mocne wsparcie Trumpa dla Orbana

Prezydent USA Donald Trump zamieścił wpis na Truth Social dotyczący premiera Węgier Viktora Orbana.

Wybory na Węgrzech. Trump wspiera Orbana

„Viktor Orban to prawdziwie silny i wpływowy przywódca, który może pochwalić się udokumentowanymi sukcesami w osiąganiu znakomitych rezultatów” – napisał.

Zdaniem prezydenta USA Viktor Orban „niestrudzenie walczy o swój wielki kraj i naród oraz darzy je miłością – tak, jak ja Stany Zjednoczone Ameryki”.

„Viktor ciężko pracuje, aby chronić Węgry, rozwijać gospodarkę, tworzyć miejsca pracy, wspierać handel, powstrzymywać nielegalną imigrację oraz zapewniać prawo i porządek” – dodał.

Amerykański przywódca podkreślił, że „relacje między Węgrami a Stanami Zjednoczonymi osiągnęły nowe poziomy współpracy i znaczących osiągnięć za czasów mojej administracji, w dużej mierze dzięki premierowi Orbanowi”.

„Z niecierpliwością oczekuję dalszej ścisłej współpracy z nim, aby oba nasze kraje mogły kontynuować tę znakomitą drogę rozwoju i współdziałania” – wskazał.

Donald Trump przypomniał, że z dumą udzielił Viktorowi Orbanowi „poparcia w wyborach w 2022 roku i z zaszczytem robię to ponownie”.

„Dzień wyborów przypada na niedzielę, 12 kwietnia 2026 roku. Węgry: wyjdźcie i zagłosujcie na Viktora Orbana. To prawdziwy przyjaciel, wojownik i zwycięzca, który ma moje pełne i jednoznaczne poparcie w walce o reelekcję na stanowisko premiera Węgier — Viktor Orban nigdy nie zawiedzie wielkiego narodu Węgier. Jestem z nim do samego końca!” – podkreślił prezydent USA.

Za wsparcie na platformie X podziękował Donaldowi Trumpowi Viktor Orban. „Dziękuję, panie prezydencie!” – napisał premier Węgier.

Wybory na Węgrzech już w niedzielę

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Węgrzy wybiorą wtedy 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules). 106 z nich uzyska mandat w jednomandatowych okręgach, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych.

