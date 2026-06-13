Ile Polacy chcą wydać na wakacje? Znamy dane

W najnowszym sondażu SW Research przeprowadzonym na zlecenie Onetu zadano Polakom pytanie: "Ile w tym roku zamierzasz wydać na wakacje, w porównaniu do 2025 r?".

Największa grupa respondentów – 29,6 proc. – deklaruje, że wyda na tegoroczne wakacje tyle samo, co w 2025 r. Nieco mniej, 24,6 proc. osób chce przeznaczyć na wczasy więcej, niż przed rokiem. Z kolei 22,7 proc. ankietowanych wskazuje jednak, że chce wydać na wakacje mniej.

Z kolei 23 proc. badanych nie wie jeszcze, ile w tym roku wyda.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 10 czerwca 2026 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 815 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Dokąd na wakacje?

Specjaliści z branży turystycznej – portal rezerwacyjny Triverna.pl, sieć pięciu całorocznych ośrodków narciarsko-rowerowych w Polsce – Grupa Pingwina oraz Małopolska Organizacja Turystyczna przygotowały raport pokazujący, który wakacyjny kierunek będzie w tym roku najbardziej popularny.

W 2026 roku dla Polaków kluczową rolę mają odgrywać kierunki krajowe, lekko przewyższając znaczenie europejskich czy światowych. Łącznie 51,49 proc. respondentów wskazuje swój kraj, jako miejsce letniego wypoczynku. Największym zainteresowaniem cieszy się polskie morze – wybiera je 22,43 proc. badanych.

Na drugim miejscu znajdują się tzw. różne miejsca – np. Mazury, pojezierza, duże miasta i inne ciekawe zakątki Polski. Taki wybór zadeklarowało 16,53 proc. respondentów. W góry planuje udać się 12,53 proc. osób.

Z najnowszego raportu wynika, że wyjazd za granicę w Europie planuje 33,38 proc. respondentów, a poza Europę 9,21 proc.

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