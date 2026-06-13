Zacznie się w południe. Ostrzeżenie IMGW dla połowy kraju

Burzowa aura cały czas dominuje nad Polską. W sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz północnej części woj. opolskiego

Ostrzeżenia obowiązują w sobotę, 13 czerwca, od godz. 12 do godz. 23. IMGW wskazuje, że burzom będą towarzyszyły opady od 20 mm do 30 mm i wiatr od 60 km na godz. do 75 km na godz. Lokalnie może spaść także grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska szacuje się na 75 proc.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali. Ostrzeżenie to oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Burze mogą spowodować szkody w mieniu

IMGW wskazuje, że "burza jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym i często gwałtownym. Zawsze niesie zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka". Trudne warunki pogodowe mogę też wpłynąć negatywnie na nasze otoczenie.

– Wiele szkód powstaje również poza samym budynkiem – w ogrodach czy na posesji. Uszkodzenia ogrodzeń, bram, altan czy sprzętów ogrodowych po burzach i wichurach są coraz częstsze – powiedział Radiu Zet ekspert Allianz Polska Michał Glizia. Kluczowe jest zabezpieczenie nieruchomości, jednak to nie zawsze wystarczy. – Latem szkody niemal zawsze zaczynają się od pogody – wiatr zrywa dachy, grad niszczy elewacje i okna. W praktyce jednak bardzo dużo zgłoszeń dotyczy wody. I nie chodzi tylko o tę, która wpada przez uszkodzony dach, ale także o tę, która przy nawalnych deszczach cofa się przez odpływy i zalewa piwnice, garaże czy pomieszczenia gospodarcze – wskazuje.

– Coraz częściej widzimy też szkody po przepięciach – jedna burza potrafi jednocześnie uszkodzić bramę garażową, pompę ciepła i sprzęt RTV. Co ważne, czasem na pierwszy rzut oka wszystko wygląda w porządku, a dopiero po kilku tygodniach pojawia się wilgoć, zacieki, niedziałający sprzęt i koszty napraw liczone w tysiącach złotych – dodaje Michał Glizia.