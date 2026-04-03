Niewiarygodnie sondaże na Węgrzech? "Wynik wyborów trudny do przewidzenia"

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Węgrzy wybiorą wtedy 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules). 106 z nich uzyska mandat w jednomandatowych okręgach, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych.

Rozbieżności w sondażach przed wyborami 12 kwietnia

W ostatnich dniach pojawiło się aż pięć nowych sondaży przed wyborami na Węgrzech.

Ośrodki powiązane z obozem rządzącym (jak np. Alapjogokert Kozpont) pokazują 5-8 punktowe prowadzenie Fideszu Viktora Orbana.

Ośrodki niezależne lub w różnym stopniu opozycyjne, wskazują na przewagę Tiszy Petera Magyara, która ma sięgać od 9 do nawet 23 punktów procentowych.

Niewiarygodne sondaże na Węgrzech? Serwis przestrzega

Serwis „Europe Elects”, który analizuje wyniki sondaży we wszystkich europejskich krajach, podkreśla jednak, że w poprzednich wyborach na Węgrzech, sondaże przeszacowywały opozycję aż o 11 punktów procentowych.

„Przy tak dużych rozbieżnościach nie można mówić o żadnym stabilnym trendzie, a ostateczny wynik wyborów pozostaje wyjątkowo trudny do przewidzenia” – czytamy w serwisie.

Portal zaznacza, że problemem sondaży jest również brak dotarcia do wyborców mieszkających za granicą, którzy mogą stanowić istotną część.

Wybory parlamentarne na Węgrzech będą monitorowane

Przebieg wyborów parlamentarnych na Węgrzech będą monitorować m.in. zespoły ekspertów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), węgierskich organizacji pozarządowych oraz międzynarodowy zespół polskiej Fundacji Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

