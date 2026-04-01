Nowy sondaż przed wyborami na Węgrzech. Orban straci władzę?

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.

Z nowego sondażu na zlecenie portalu 24.hu wynika, że TISZA ma poparcie na poziomie 56 proc. zdecydowanych wyborców. Oznacza to wzrost w porównaniu do sondażu z początku marca – wówczas było to 53 proc.

37 proc. badanych w sondażu poparło Fidesz. Na początku marca partia Viktora Orbana cieszyła się poparciem 39 proc. wyborców.

Portal 24.hu ocenił, że – zgodnie z wynikami sondażu – TISZA ma obecnie na Węgrzech 900 tys. więcej wyborców niż Fidesz.

26 proc. respondentów nie wiedziało, na kogo zagłosuje w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Drugi sondaż na Węgrzech. TISZA z przewagą nad Fideszem

Zgodnie z innym sondażem – opublikowanym we wtorek, przeprowadzonym przez ośrodek Zavecz Research – opozycyjna TISZA zwiększyła przewagę do 13 pkt proc. wśród zdecydowanych wyborców z 12 pkt proc. w sondażu z lutego.

51 proc. badanych poparło partię opozycyjną, 38 proc. ankietowanych – rządzący Fidesz.

Oba sondaże wykazały, że prawicowa Mi Hazank może być jedyną partią, poza ugrupowaniami Petera Magyara i Viktora Orbana, która przekroczy 5 proc. próg wyborczy.

Wybory na Węgrzech 12 kwietnia

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Węgrzy wybiorą wtedy 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules). 106 z nich uzyska mandat w jednomandatowych okręgach, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych.

