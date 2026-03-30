Kaczyński ostrzega Węgrów. Wskazał na Tuska

Do wyboru przed którym już za dwa tygodnie staną Węgrzy prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił w wywiadzie udzielonym węgierskiemu tygodnikowi "Mandiner".

Jarosław Kaczyński o wyborach na Węgrzech. Jednoznaczne słowa o Orbanie

Jarosław Kaczyński ocenił w nim, że "wygrana Fideszu i Viktora Orbana byłaby bardzo ważna dla Węgier, ale i dla Europy". Podkreślił przy tym, że zwycięstwo tom wpisałoby się w przewidywany przez niektórych cykl wydarzeń, oznaczający "wielką zmianę". – Razem z naszym powrotem do władzy w Polsce i wygraną prawicy we Francji. [...] Mogłaby powstać siła, która zmieniłaby Europę – wyjaśnił.

Zmiana ta jest, zdaniem lidera PiS, konieczna, z uwagi na kryzys, który przeżywa obecnie Unia Europejska, a który może doprowadzić do jej upadku. – My sobie tego nie życzymy, ale chcemy Unii, która będzie mechanizmem koordynacji polityki krajów suwerennych – wskazał.

Magyara pójdzie śladem Tuska? Lider PiS ostrzega Węgrów

W wypowiedzi Kaczyńskiego znalazło się również ostrzeżenie dla Węgrów. Polityk przewiduje, że gdyby władzę w Budapeszcie przejął rząd TISZY pod kierownictwem Petera Magyara mógłby on pójść śladem obecnego polskiego premiera Donalda Tuska, doprowadzając do upadku praworządności. Dalej z ust polityka padły również inne mocne oskarżenia pod adresem szefa polskiego rządu. Zarzucił mu m.in. doprowadzenie do kryzysu finansowego w Polsce.

– Zostawiliśmy kraj w dobrym stanie, a obecnie dług publiczny rośnie i perspektywy są złe. Ten rząd nie potrafi rządzić – powiedział Jarosław Kaczyński. Według niego, obecna ekipa rządząca nie wygrałaby wyborów, gdyby nie wpływy z zewnątrz.

Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Obecnie, według sondaży, większą szansę na przejęcie władzy w tym kraju ma opozycyjne, centroprawicowe ugrupowanie TISZA.

Ciężkie chwile Orbana. Polityk wygwizdany na wiecuCzytaj też:

Polacy chcą zwycięstwa Orbana? Znamy odpowiedźCzytaj też:

"Państwo terrorystyczne". Orban znów uderza w Ukrainę