Trump odwiedzi Chiny. Pekin podał oficjalną datę

Na zaproszenie Xi Jinpinga prezydent USA złoży wizytę państwową w Chinach w dniach 13-15 maja, poinformowało chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biały Dom wcześniej zapowiadał, że szczyt odbędzie się w dniach 14-15 maja. Media przypominają, że Donald Trump ostatni raz odwiedził Chiny w 2017 roku. Spotkanie z przywódcą Chin było planowane już wcześniej, jednak wybuch wojny na Bliskim Wschodzie pokrzyżował te plany.

Trump spotka się z Xi Jinpingiem

Spotkanie obu przywódców będzie miało miejsce w czwartek 14 maja. Następnie politycy udadzą się z wizytą do Świątyni Nieba, a następnie na uroczysty bankiet. W piątek odbędzie się roboczy lunch, po którym Trump wróci do USA.

Media spekulują, że głównym tematem rozmów będzie wojna z Iranem. Trump ma spróbować wywrzeć presję na Xi Jinpingu, aby Pekin wycofał poparcie dla Teheranu, które obejmuje m.in. dostarczanie komponentów podwójnego zastosowania i potencjalny eksport broni.

Ważną kwestią będzie także odblokowanie Cieśniny Ormuz, przez którą przepływa 20 proc. dostaw ropy naftowej oraz znaczne ilości gazu.

Oczekuje się również, że obaj przywódcy będą naciskać na przedłużenie rozejmu handlowego osiągniętego w październiku ubiegłego roku w Korei Południowej, na mocy którego zniesiono kontrolę eksportu do Stanów Zjednoczonych, w tym kontrolę nad metalami ziem rzadkich. Zapewnienie stałych dostaw tych minerałów, niezbędnych do produkcji wszystkiego, od iPhone'ów po myśliwce, będzie kluczowym priorytetem dla Waszyngtonu.

Kwestia Tajwanu również będzie ważnym tematem rozmów. Pekin jest zaniepokojony sprzedażą broni przez USA na wyspę i może próbować naciskać na administrację Trumpa, aby wyraziła sprzeciw wobec niepodległości tego kraju.

