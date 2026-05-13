Tusk: Ukraińcy oddają życia za to, co osiągnęli Polacy

W Poznaniu trwa 11. edycja wydarzenia pod nazwą "Impact". To dwudniowa impreza poświęcona gospodarce, geopolityce, technologii, kulturze i sprawom społecznym. Głos zabrał m.in. premier Donald Tusk.

Tusk o Ukrainie

W swoim wystąpieniu premier mówił m.in. o walczącej z Rosją Ukrainie. – W ostatnich kilkudziesięciu miesiącach słyszałem także od bardzo wielu zdawałoby się mądrych ludzi, na pewno ważnych ludzi, że Ukraina w wojnie z Rosją nie ma żadnych szans, że zwycięzca może być tylko jeden, bo przecież potencjały. Lekcja ukraińska pokazuje jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Tam, gdzie rodzi się solidarność między ludźmi, tak jak było w Polsce, kiedy przyjmowaliśmy setki tysięcy ukraińskich uchodźców w ciągu kilku dni, ale też solidarność między narodami, które potrafiły się przebudzić na rzecz pomocy Ukrainie, to jest taki sam cud, jak narodziny Solidarności, jak budowa nowoczesnych państw tam, gdzie wydawało się już, że nic sensownego nie może powstać, mówię tutaj o Europie Środkowo-Wschodniej – stwierdził.

– I nagle znowu zdarzył się po raz kolejny w moim życiu cud, kiedy całe narody i państwa potrafiły powiedzieć "nie". Przyzwoitość, solidarność, wolność człowieka, prawo do niepodległości są ważniejsze niż cyniczny biznes czy konfrontacja wyłącznie potencjałów – podkreślił szef rządu.

– Głęboko w to wierzę, że prędzej czy później wygrana będzie po naszej stronie – po stronie wolności, uczciwości i po stronie prawdy. (...) Trzeba zawsze twardo i bezwzględnie bronić wartości, które czynią z nas ludzi. Ukraińcy dziś oddają życie za to, co Polakom udało się osiągnąć. Nie mówię tylko o dobrobycie czy bezpieczeństwie, ale przede wszystkim o wolności – mówił premier w Poznaniu.

Przy okazji "Impactu", Donald Tusk spotkał się z amerykańskim aktorem Georgem Clooney'em i jego żoną Amal Clooney oraz byłym premierem Kanady Justinem Trudeau.

