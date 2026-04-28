Kłopoty polskiej spółki. Miliardowe straty

"Skonsolidowane szacunkowe wyniki finansowe grupy kapitałowej JSW za 2025 rok:
– przychody ze sprzedaży: 9 408,1 mln zł,
– strata brutto ze sprzedaży: (2 212,9) mln zł,
– strata operacyjna powiększona o amortyzację [EBITDA]: (4 988,7) mln zł,
– strata netto: (6 254,9) mln zł" – czytamy w komunikacie.
Ostateczne wyniki finansowe roku 2025 zostaną opublikowane 30 kwietnia 2026 r.
Tyle wyniosła produkcja węgla w JSW
Produkcja węgla ogółem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 13 mln ton, zaś produkcja węgla koksowego wyniosła 11 mln ton w 2025 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.
"Zarząd spółki informuje, iż w 2025 r.:
– produkcja węgla ogółem wyniosła 13 mln ton,
– produkcja węgla koksowego wyniosła 11 mln ton,
– produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła 2 mln ton,
– produkcja koksu ogółem wyniosła 3,15 mln ton" – czytamy w komunikacie.
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
Spółka zawarła kluczowe umowy
Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła w marcu br. umowę roczną z ArcelorMittal Poland na sprzedaż węgla koksowego w 2026 roku – podała spółka.
Szacowana wartość umowy wynosi 2,1 mld zł.
Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z instytucjami finansowymi wchodzącymi w skład konsorcjum aneks do umowy finansowania w formule sustainability-linked loan – podała w poniedziałek spółka.
Na mocy aneksu m.in. będzie dozwolone zbycie akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów i zbycie udziałów Jastrzębskich Zakładów Remontowych do ARP.
Jednocześnie, na wniosek ARP oraz w celu finalizacji transakcji, finansujący zadeklarują możliwość zwolnienia zabezpieczeń w postaci poręczenia JZR oraz zastawu na akcjach PBSz.
Warunkiem jest przedstawienie przez JSW długoterminowego planu restrukturyzacji akceptowalnego dla instytucji finansujących oraz przeznaczenia części środków ze sprzedaży JZR i PBSz na przedterminową spłatę umowy finansowania, podano również.
Czytaj też:
Górnicy dostaną pieniądze. Spółka ma nakazCzytaj też:
JSW w tarapatach. Spółka zakończyła testy