Kłopoty polskiej spółki. Miliardowe straty

"Skonsolidowane szacunkowe wyniki finansowe grupy kapitałowej JSW za 2025 rok:

– przychody ze sprzedaży: 9 408,1 mln zł,

– strata brutto ze sprzedaży: (2 212,9) mln zł,

– strata operacyjna powiększona o amortyzację [EBITDA]: (4 988,7) mln zł,

– strata netto: (6 254,9) mln zł" – czytamy w komunikacie.

Ostateczne wyniki finansowe roku 2025 zostaną opublikowane 30 kwietnia 2026 r.

Tyle wyniosła produkcja węgla w JSW

Produkcja węgla ogółem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 13 mln ton, zaś produkcja węgla koksowego wyniosła 11 mln ton w 2025 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

"Zarząd spółki informuje, iż w 2025 r.:

– produkcja węgla ogółem wyniosła 13 mln ton,

– produkcja węgla koksowego wyniosła 11 mln ton,

– produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła 2 mln ton,

– produkcja koksu ogółem wyniosła 3,15 mln ton" – czytamy w komunikacie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Spółka zawarła kluczowe umowy

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła w marcu br. umowę roczną z ArcelorMittal Poland na sprzedaż węgla koksowego w 2026 roku – podała spółka.

Szacowana wartość umowy wynosi 2,1 mld zł.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z instytucjami finansowymi wchodzącymi w skład konsorcjum aneks do umowy finansowania w formule sustainability-linked loan – podała w poniedziałek spółka.

Na mocy aneksu m.in. będzie dozwolone zbycie akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów i zbycie udziałów Jastrzębskich Zakładów Remontowych do ARP.

Jednocześnie, na wniosek ARP oraz w celu finalizacji transakcji, finansujący zadeklarują możliwość zwolnienia zabezpieczeń w postaci poręczenia JZR oraz zastawu na akcjach PBSz.

Warunkiem jest przedstawienie przez JSW długoterminowego planu restrukturyzacji akceptowalnego dla instytucji finansujących oraz przeznaczenia części środków ze sprzedaży JZR i PBSz na przedterminową spłatę umowy finansowania, podano również.

