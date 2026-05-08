Rząd podpisał pożyczkę SAFE. Nowy szef BBN zapowiada konsekwencje

W piątek podpisano umowę pożyczkową SAFE. Umowa została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza. Podpisali ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański.

Wcześniej prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE. Pożyczce sprzeciwiały się PiS i Konfederacja.

Polska ma otrzymać około 43,7 mld euro w postaci niskooprocentowanych pożyczek z unijnego programu SAFE. Pożyczki mają przede wszystkim zostać wydane na szybkie dozbrojenie Wojska Polskiego, zwłaszcza przez zakupy sprzętu wojskowego u europejskich producentów.

Rząd podpisał umowę pożyczkową SAFE. Nowy szef BBN zabrał głos

Głos w sprawie podpisania przez rząd pożyczki SAFE zabrał nowy – powołany w piątek – szef BBN Bartosz Grodecki.

twitter

Na platformie X napisał, że "bezpieczeństwo Polski musi być budowane na sile własnego państwa, własnej gospodarki i własnych decyzji – nie na mechanizmach, które mogą stać się przedmiotem politycznej gry".

"Dzisiejsze podpisanie europejskiego SAFE to decyzja, która będzie miała w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. To sprawa, która dotyczyć będzie całego pokolenia Polaków – także ludzi, którzy dopiero wchodzą w dorosłe życie" – podkreślił.

Bartosz Grodecki stwierdził, że"„pożyczka SAFE, zaciągana na 45 lat w obcej walucie, może zostać politycznie zablokowana decyzją instytucji zewnętrznych, podczas gdy Polska nadal będzie zobowiązana do spłaty długu". "Nie jesteśmy pewni nawet poziomu oprocentowania tego kredytu" – podkreślił.

Szef BBN przypomniał, że "pan prezydent wielokrotnie ostrzegał, że bezpieczeństwo pod warunkiem nie jest prawdziwym bezpieczeństwem". "Suwerenność na kredyt nie jest prawdziwą suwerennością" – dodał.

Zauważył, że "Polska potrzebuje silnej armii, jednak Polska potrzebuje także pełnej kontroli nad własnym bezpieczeństwem, własnym przemysłem obronnym i własnymi decyzjami strategicznymi".

"Dlatego alternatywą jest polski model finansowania obronności zaproponowany przez Pana Prezydenta – Polski SAFE 0% – Fundusz oparty na krajowym kapitale, potencjale Narodowego Banku Polskiego i pełnej kontroli państwa polskiego. Silna armia. Własne decyzje. Polska suwerenna i bezpieczna!" – napisał szef BBN.

Czytaj też:

Tusk triumfuje po podpisaniu umowy pożyczkowej SAFE. "To szczególny moment"Czytaj też:

Jest nowy szef BBN. Nawrocki wyznaczył byłego wiceministra