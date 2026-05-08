Jest nowy szef BBN. Nawrocki wyznaczył byłego wiceministra

W trakcie uroczystości wyznaczenia nowego szefa BBN prezydent Karol Nawrocki wręczył nowemu szefowi nominację i złożył Bartoszowi Grodeckiemu gratulacje.

– Dziękuję za odwagę, za gotowość dbania o bezpieczeństwo państwa polskiego. Bezpieczeństwo jest nie tylko gwarantem ciągłości suwerenności, niepodległości państwa polskiego, ale jest także w istocie odpowiedzialne za to, aby Polska mogła się rozwijać. Aby budować dobrobyt Polek i Polaków. Zbyt rzadko to sobie uświadamiamy, że bezpieczeństwo jest fundamentem także naszego rozwoju i dobrobytu jako narodowej wspólnoty. Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i do przed panem ministrem zadanie najważniejsze – mówił Karol Nawrocki.

Cenckiewicz zrezygnował. Grodecki nowym szefem BBN

22 kwietnia Sławomir Cenckiewicz złożył rezygnację ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dołączył do zespołu kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka.

"Wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mi prawo dostępu do informacji niejawnych, na ręce prezydenta Karola Nawrockiego w dniu 22 kwietnia 2026 r. złożyłem rezygnację ze stanowiska sekretarza stanu" – napisał na platformie X.

Sławomir Cenckiewicz poinformował, decyzję o rezygnacji podjął "w odpowiedzialności za państwo, którego jeden z ważnych urzędów – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego – został poddany brutalnej ingerencji i presji ze strony rządu Donalda Tuska".

"Niespotykany dotąd w historii antypaństwowy wandalizm Tuska i jego współpracowników w praktyce sparaliżował normalne funkcjonowanie BBN, zaś mnie uniemożliwił pełnienie funkcji powierzonej mi w dniu 7 sierpnia 2025 r. przez prezydenta RP" – oświadczył.

Dodał, że wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 kwietnia "niczego pod tym względem nie zmienił, a nawet wzmógł kolejne szykany, prześladowania i śledztwa".

Kim jest Bartosz Grodecki?

Bartosz Grodecki w latach 2006-2020 pracował w MSZ, m.in. na placówkach w USA i w Szwecji, był także dyrektorem Departamentu Konsularnego. W marcu 2020 roku został wiceministrem sprawa wewnętrznych i administracji. W MSWiA był odpowiedzialny m.in. za sprawy migracyjne, repatriację, politykę graniczną, odpowiadał również za współpracę transgraniczną oraz międzynarodową.

