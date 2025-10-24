Kontrowersje wokół misji kosmicznej Uznańskiego-Wiśniewskiego. Sygnaliści alarmują

Misja, o której mowa, została zrealizowana na przełomie czerwca i lipca tego roku z udziałem polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.

Odpowiedź na kryzys wizerunkowy misji?

"Misja Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego była przygotowana nieprofesjonalnie, a osoby kompetentne zwolniono z Polskiej Agencji Kosmicznej na chwilę przed jej startem i tuż po jej zakończeniu" – napisano w liście rozesłanym 23 października w godzinach wieczornych, o którym poinformował m.in. portal Wirtualna Polska.

Sygnaliści twierdzą, że dostępność agencji dla mediów była w trakcie misji bardzo ograniczona. Według nich komunikacja samej misji stała na fatalnym poziomie, a dziennikarze o przesunięciach terminu startu mieli dowiadywać się najpierw z indyjskiej agencji kosmicznej. W liście wskazano również, że po powrocie polskiego astronauty do kraju nie było przygotowanego planu aktywności, a blokada obecności medialnej Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego powodowała kryzys wizerunkowy całej misji. Sygnaliści podają, że w agencji miało paść stwierdzenie: "niech już ciszej będzie o tej misji bo to nie jest ważne".

Oskarżenia pod adresem Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Zdaniem autorów listu, "działania Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ostatnich miesiącach, w tym liczne zmiany personalne w Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), zostały przeprowadzone w kluczowym okresie – przygotowań do misji Sławosza Uznańskiego (IGNIS)". Jak zaznaczono, "aktualnie POLSA nie posiada rzecznika (osoba pełniąca tę funkcję miała zostać zwolniona dwa tygodnie przed misją)".

Wśród osób, które miały zostać zwolnione w trakcie przygotowań lub tuż po misji, wymieniono byłego prezesa agencji prof. Grzegorza Wrochnę, dyrektor komunikacji Agnieszkę Gapys oraz – jak podano w dniu rozesłania listu – dr Aleksandrę Bukałę, odpowiedzialną za kontakt operacyjny z astronautą podczas misji.

Misja Ignis realizowana była we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Obecnie trwa cykl powyjazdowych wystąpień Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na polskich uczelniach. Pierwotnie ich organizacją miała zajmować się POLSA.

