Kontrowersje wokół misji kosmicznej Uznańskiego-Wiśniewskiego. Sygnaliści alarmują
Kontrowersje wokół misji kosmicznej Uznańskiego-Wiśniewskiego. Sygnaliści alarmują

Sławosz Uznański-Wiśniewski
Sławosz Uznański-Wiśniewski Źródło: PAP
Do mediów trafił list sygnalistów Polskiej Agencji Kosmicznej, w którym autorzy stawiają władzom agencji zarzuty dotyczące organizacji misji Ignis.

Misja, o której mowa, została zrealizowana na przełomie czerwca i lipca tego roku z udziałem polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.

Odpowiedź na kryzys wizerunkowy misji?

"Misja Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego była przygotowana nieprofesjonalnie, a osoby kompetentne zwolniono z Polskiej Agencji Kosmicznej na chwilę przed jej startem i tuż po jej zakończeniu" napisano w liście rozesłanym 23 października w godzinach wieczornych, o którym poinformował m.in. portal Wirtualna Polska.

Sygnaliści twierdzą, że dostępność agencji dla mediów była w trakcie misji bardzo ograniczona. Według nich komunikacja samej misji stała na fatalnym poziomie, a dziennikarze o przesunięciach terminu startu mieli dowiadywać się najpierw z indyjskiej agencji kosmicznej. W liście wskazano również, że po powrocie polskiego astronauty do kraju nie było przygotowanego planu aktywności, a blokada obecności medialnej Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego powodowała kryzys wizerunkowy całej misji. Sygnaliści podają, że w agencji miało paść stwierdzenie: "niech już ciszej będzie o tej misji bo to nie jest ważne".

Oskarżenia pod adresem Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Zdaniem autorów listu, "działania Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ostatnich miesiącach, w tym liczne zmiany personalne w Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), zostały przeprowadzone w kluczowym okresie przygotowań do misji Sławosza Uznańskiego (IGNIS)". Jak zaznaczono, "aktualnie POLSA nie posiada rzecznika (osoba pełniąca tę funkcję miała zostać zwolniona dwa tygodnie przed misją)".

Wśród osób, które miały zostać zwolnione w trakcie przygotowań lub tuż po misji, wymieniono byłego prezesa agencji prof. Grzegorza Wrochnę, dyrektor komunikacji Agnieszkę Gapys oraz  jak podano w dniu rozesłania listu dr Aleksandrę Bukałę, odpowiedzialną za kontakt operacyjny z astronautą podczas misji.

Misja Ignis realizowana była we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Obecnie trwa cykl powyjazdowych wystąpień Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na polskich uczelniach. Pierwotnie ich organizacją miała zajmować się POLSA.

Opracowała: Alina Piekarz
Źródło: Wirtualna Polska
