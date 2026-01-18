Koniec najstarszego browaru klasztornego. Jego historia sięga 1050 roku

Według doniesień niemieckich mediów, browar Bischofshof w Ratyzbonie, zatrudniający obecnie 56 pracowników, do którego należy Weltenburger, zostanie zamknięty pod koniec 2026 roku. Zachowana zostanie jednak mała browarnia w klasztorze Weltenburg, opactwie benedyktynów. W miejscu tym piwo warzy się od 1050 roku.

Diecezja Regensburg, jako właściciel Bischofshof i Weltenburger, uzgodniła z Schneider Weisse nową strukturę funkcjonowania. Nie podano informacji na temat ceny zakupu. Mediengruppe Bayern poinformowała, że browar od lat przynosił straty. Diecezja Regensburg musiała dołożyć pieniądze, aby ustabilizować sytuację browaru.

Co mówi biskup?

"Oprócz aspektu tradycji, dla nas bardzo ważne jest to, że dzięki zachowaniu browaru w klasztorze Weltenburg oraz działu logistycznego w Bischofshof możemy utrzymać przynajmniej część miejsc pracy bezpośrednio w regionie" – powiedział biskup Regensburga Rudolf Voderholzer. Dodał: "Oczywiście wszyscy wolelibyśmy, gdybyśmy mogli kontynuować działalność również w Regensburgu. Brakuje jednak do tego podstaw ekonomicznych".

Biskup wyraził nadzieję, że wspólnie z radą zakładową uda nam się znaleźć dobre, społecznie akceptowalne rozwiązania dla tamtejszych pracowników. Odnosząc się do przejęcia przez Schneider Weisse, bp Voderholzer powiedział, że "znalezione obecnie rozwiązanie jest najbliższe naszej idealnej wizji".

Rynek piwa boryka się ze spadkiem sprzedaży

Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung", który jako pierwszy poinformował o przejęciu browaru, zacytował opata o. Thomasa Marię Freiharta z opactwa Weltenburg: "Jesteśmy bardzo zadowoleni, że znalezione `bawarskie rozwiązanie` zabezpiecza również przyszłość najstarszego na świecie browaru klasztornego". Według gazety w Niemczech pozostało zaledwie około dziesięciu browarów klasztornych. Kryzys na rynku piwa coraz bardziej stawia małe, tradycyjne browary w trudnej sytuacji. Niemiecki rynek piwa stracił około jednej czwartej swojej sprzedaży w ciągu 15 lat.

Korzenie browaru Bischofshof sięgają średniowiecza. Historycy zakładają, że pierwotnie służył on do zaopatrywania w żywność robotników budowlanych katedry w Ratyzbonie. Pewne jest, że książę biskup Wilhelm hrabia von Wartenberg formalnie założył browar pod nazwą Bischofshof w 1649 roku. W 1973 roku browar Weltenburg stał się częścią firmy. W 2000 roku, aby zoptymalizować zarządzanie, browar zmienił formę prawną: z zarejestrowanej spółki handlowej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielem browaru pozostał jednak biskup Ratyzbony.

Czytaj też:

Kontrowersyjna reklama ze znanym aktorem. Sprawę bada prokuraturaCzytaj też:

Polacy szukają tańszego alkoholu. Powodem wzrost cen piwa