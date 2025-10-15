Browar z XIV wieku kończy działalność. 100 osób straci pracę

Grupa Żywiec ogłosiła, że na początku 2026 roku zakończy się produkcja piwa w Browarze Namysłów. Historia browaru sięga 1321 roku. Od tamtego czasu działał on bez przerw.

Żywiec wyjaśnia, że decyzja to efekt trudnej sytuacji na rynku piwa. Spada sprzedaż napoju, rosną kosztu produkcji, a także podatki. spadającą sprzedażą, rosnącymi kosztami produkcji oraz wyższymi podatkami. Firma przekazała, że pracownicy, którzy stracą pracę (ok. 100 osób), otrzymają pełen pakiet odpraw oraz dodatkowe wsparcie, które zostało uzgodnione ze związkami zawodowymi.

W komunikacie podano, że Grupa Żywiec prowadzi zaawansowane rozmowy z potencjalnymi inwestorami na temat sprzedaży aktywów browaru. Szczegóły tych negocjacji objęte są klauzulą poufności. Zapewniono, że produkcja marek będzie kontynuowana w pozostałych browarach należących do koncernu.

Władze Namysłowa nie kryją, że to cios

Burmistrz Namysłowa, Jacek Fior, podkreśla, że decyzja o zakończeniu produkcji piwa w browarze to poważny problem zarówno dla miasta, jak i dla pracowników. "To prawdopodobnie najtrudniejsze oświadczenie, jakie przyjdzie mi wydawać, jako burmistrzowi Namysłowa. Chwilę temu miałem spotkanie z członkami zarządu Grupy Żywiec, którzy poinformowali mnie o tym, że wkrótce przestaną produkcji piwa w Namysłowie w Browarze Namysłów" – mówi Fior na nagraniu opublikowanym na profilu urzędu miejskiego Namysłowa. Wyraził nadzieję, że historia browaru nie zakończy się na obecnym właścicielu i że znajdzie się nowy, zaangażowany inwestor.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. Dysponuje browarami w Żywcu, Warce, Leżajsku, Elblągu i Namysłowie. GPW zdecydowała o wycofaniu akcji Grupy Żywiec z obrotu od 6 kwietnia br. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 1991 r.

