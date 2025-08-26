Ulica Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Jest petycja

"Do Rady Warszawy wpłynęła petycja o zmianę nazwy ulicy Jurija Gagarina na ulicę Sławosza Uznańskiego, inżyniera, naukowca, astronautę ESA i pierwszego Polaka na pokładzie ISS. Niedawno o to samo wnioskował radny powiatu Mariusz Mandat w Kłobucku. Argumentował, że Gagarin był nie tylko pionierem kosmosu, ale przede wszystkim żołnierzem i propagandową ikoną Związku Radzieckiego, czyli państwa totalitarnego, odpowiedzialnego za zniewolenie narodów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski" – przekazał na platformie X radny dzielnicy Wawer z Koalicji Obywatelskiej Mikołaj Wasiewicz.

"Choć rozumiem intencje, to zgodnie z uchwałą Rady Warszawy nie nadaje się nazw ulic osobom żyjącym, a po śmierci trzeba odczekać co najmniej 5 lat, chyba że Rada zdecyduje inaczej w wyjątkowych sytuacjach. Uważam, że w tej sprawie nie mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, chociaż oczywiście szanuję i podziwiam Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego" – napisał.

Misja Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego

15 lipca Sławosz Uznański-Wiśniewski, drugi Polak w kosmosie, wrócił na Ziemię po zakończeniu swojej misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Podczas misji IGNIS spędził 18 dni na orbicie, wykonując 288 okrążeń wokół Ziemi i poświęcając 105 godzin na realizację eksperymentów naukowych i technologicznych. – To dopiero początek. Wyniki tej misji będą przynosić efekty przez wiele miesięcy, a nawet lat – zapowiedział Uznański-Wiśniewski podczas konferencji Ax-4 w Houston.

W trakcie pobytu na ISS astronauta przeprowadził 13 eksperymentów opracowanych przez polskich naukowców oraz 30 pokazów edukacyjnych. Wśród zrealizowanych projektów znalazły się m.in.: test interfejsu mózg-komputer – pierwszy tego typu eksperyment na orbicie, badania nad nanomateriałami i sensorami oraz instalacja algorytmów sztucznej inteligencji działających w warunkach mikrograwitacji.

