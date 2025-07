Uznański-Wiśniewski po powrocie z kosmosu: To najważniejsze wyzwanie w moim życiu

We wtorek polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił na Ziemię po zakończeniu swojej misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W środę polskim rządowym samolotem przyleciał do Kolonii, gdzie rozpoczął rehabilitację. Na lotnisku powitali go licznie zgromadzeni kibice z polskimi flagami, a towarzyszyła mu żona, posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska.

Praca od rana do wieczora

– Misja Ignis to chyba najtrudniejsze wyzwanie w moim życiu, ale również najważniejsze i najbardziej wartościowe – podsumował astronauta. Podkreślił, że intensywna praca trwała od 6 rano do 20 wieczorem. – Wracam z głową pełną pomysłów i pełen energii – mówił z entuzjazmem, nawiązując tym samym do zapowiedzi sprzed misji, kiedy zapewniał, że jego udział ma na celu przeprowadzenie szeregu eksperymentów technologicznych oraz przygotowanie gruntu pod przyszły rozwój technologii kosmicznych w Polsce.

Sławosz Uznański-Wiśniewski nie krył wzruszenia opisując swoje pierwsze chwile na ISS. – Pierwszy raz znaleźć się w stanie nieważkości, to był magiczny moment. Miałem wrażenie, że na stacji staliśmy się istotami trójwymiarowymi, zajmującymi całą przestrzeń – opowiadał.

"Ziemia jest ogromna, jasna, piękna"

Najbardziej poruszającym doświadczeniem było dla niego spojrzenie na Ziemię z orbity. – Spojrzeć na dom z góry… Ziemia jest ogromna, jasna, piękna i niesamowicie niebieska. To był wzruszający, emocjonalny moment – podkreślił.

Jednocześnie astronauta przyznał, że powrót na Ziemię nie był łatwy ze względu na przeciążenia sięgające 4,6G. – Było dość trudno oddychać, trzeba było włożyć w to dużo wysiłku – powiedział.

Obecnie Sławosz Uznański-Wiśniewski przebywa na rehabilitacji w klinice Europejskiej Agencji Kosmicznej w Kolonii. Po jej zakończeniu wróci do Polski, by wkrótce potem wyjechać do USA i kontynuować współpracę. – Mam nadzieję, że dobrze was reprezentowałem. Jestem dumny – podsumował swoją misję polski astronauta.

