Tulsi Gabbard, ustępująca dyrektor Wywiadu Narodowego USA, opublikowała odtajnioną dokumentację i korespondencję, które mają dowodzić, że dr Anthony Fauci finansował pieniędzmi amerykańskich podatników badania w Instytucie Wirusologii w Wuhan w Chinach, wpływał na oceny amerykańskich służb wywiadowczych dotyczące pochodzenia koronawirusa, a także składał w tym zakresie nieprawdziwe zeznania przed Kongresem USA. Część informacji z opublikowanego materiału była znana wcześniej, część nie była wcześniej podana do wiadomości publicznej.

Przypomnijmy, że dosłownie w ostatnich godzinach swojego urzędowania w styczniu 2025 roku ówczesny prezydent USA Joe Bidena prewencyjnie ułaskawił Fauciego.

Gabbard opublikowała dokumenty na Fauciego

– Dziś, w moim ostatnim dniu na stanowisku Dyrektora Wywiadu Narodowego, publikuję nigdy wcześniej nieujawniane dokumenty i korespondencję, które pokazują, jak dr Fauci przekazał miliony dolarów amerykańskich podatników na finansowanie niebezpiecznych badań typu gain-of-function w laboratorium w Wuhan, współpracował z upolitycznionymi elementami wspólnoty wywiadowczej, aby ukryć prawdę o swoich działaniach i zatuszować laboratoryjne pochodzenie wirusa, a także okłamał Kongres podczas składania zeznań pod przysięgą w 2024 roku. Nadszedł czas, abyście poznali prawdę – powiedziała Gabbrad.

Współpracowniczka Trumpa stwierdziła, że taktyki wykorzystywane do ukrywania prawdy w sprawie COVID-19 zostały żywcem wyjęte z podręcznika działań głębokiego państwa. – Upolitycznieni przywódcy działający we własnym interesie, tacy jak dr Fauci, tuszowali własne nadużycia i wykroczenia, manipulowali wywiadem, okłamywali Kongres i podważali działania prawidłowo wybranego prezydenta – oznajmiła.

Śledztwo zlecił Trump

Postępowanie prowadzące do odtajniania materiałów było prowadzone od ponad roku na polecenie prezydenta Donalda Trumpa. W toku działań wywiadu przesłuchano między innymi sygnalistów ze środowiska służb, którzy mieli zgłaszać przypadki represji wobec osób kwestionujących oficjalne ustalenia dotyczące źródła koronawirusa.

Zeznania sygnalistów wskazują na systemowe wywieranie presji na analityków skłaniających się ku hipotezie o laboratoryjnym pochodzeniu wirusa. Śledztwo wykazało, że osoby prezentujące odmienne stanowisko miały być marginalizowane, napotykać przeszkody w karierze zawodowej, a nawet doświadczać działań odwetowych.

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