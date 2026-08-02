W Kościele synodalnym przedstawiciele innych religii. Watykan wydaje nowe wytyczne
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Religia
  • Paweł LisickiAutor:Paweł Lisicki

W Kościele synodalnym przedstawiciele innych religii. Watykan wydaje nowe wytyczne

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Plac św. Piotra w Watykanie
Plac św. Piotra w Watykanie Źródło: PAP/EPA
Kilkakrotnie mówiłem, przy różnych okazjach, że tym, co doprowadziło do sporu i zerwania między Bractwem świętego Piusa X a Rzymem papieża Leona XIV był prosty, acz trudny do zniesienia fakt – Bractwo jak na standardy nowego Kościoła synodalnego okazało się, co tu dużo mówić, zbyt katolickie.

To nie żart i nie ironia. Nic lepiej nie pokazuje tego nieustannego dryfowania Watykanu w stronę nowego, międzyreligijnego (cokolwiek by to nie znaczyło) chrześcijaństwa niż kolejne dokumenty, jakie oficjalnie przedstawiają stanowisko Rzymu. Trudno sobie wyobrazić jak w tym nowym, pluralistycznym i różnorodnym Kościele mieliby odnaleźć się tradycyjni katolicy. Nie ma wątpliwości, jest to prawdziwa zagwozdka.

Tydzień po uznanych przez papieża za schizmatyckie konsekracjach biskupów w Econe Stolica Apostolska opublikowała nowy dokument, który opisuje jakie konkretne działania mają zostać podjęte w Kościele (tym synodalnym, a więc oficjalnym i podległym papieżowi) aż do roku 2028. Leon XIV zdecydował, czytam na portalu pch24.pl, o pełnej kontynuacji dzieła papieża Franciszka. Nie mogłem się nacieszyć. Wreszcie wielkie dzieło znalazło swego godnego dziedzica.

Źródło: DoRzeczy.pl
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