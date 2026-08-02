Zamach w Moskwie. Celem był wysoki rangą generał?

Do wybuchu doszło tuż przed godziną 20, w pobliżu włoskiej restauracji znajdującej się w jednym z siedmiu wieżowców przy placu Kudrińskim (Kudrinskaja Płoszczad) – przekazała policja. Serwis Meduza poinformował, że w momencie zamachu odbywała się tam zorganizowana impreza na około 50 osób. Padły również sugestie, że chodziło o "ślub" albo "urodziny generała".

Rosyjski Narodowy Komitet Antyterrorystyczny poinformował, że niezidentyfikowana kobieta próbowała wejść do restauracji, jednak została zatrzymana przez ochroniarza. Miała domowej roboty bombę, która wybuchła przy wejściu. W eksplozji zginęły trzy osoby: kobieta niosąca ładunek wybuchowy, ochroniarz oraz klient restauracji Balzi Rossi.

Ranni odnieśli obrażenia o różnym stopniu ciężkości – poinformowała policja. Agencja RIA Nowosti opublikowała nagranie przedstawiające ciężko uzbrojonych funkcjonariuszy służb porządkowych na miejscu zdarzenia, które zostało odgrodzone i zamknięte dla osób postronnych.

Władze nie ujawniły tożsamości ofiar śmiertelnych ani rannych. Nie poinformowano również, kto mógł stać za przeprowadzeniem ataku.

Zamach na generała?

Z kolei dziennik "Kommiersant" podaje, że eksplozja miała miejsce podczas prywatnej imprezy, która była "pilnie strzeżona." Bomba z metalowymi kulami została zdetonowana zdalnie. Według wstępnej wersji kobieta najprawdopodobniej nie wiedziała o zawartości pudełka. Twierdziła, że przyniosła prezent. Władze wszczęły śledztwo w kierunku "ataku terrorystycznego".

"Celem ataku terrorystycznego był prawdopodobnie naczelny dowódca Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej gen. Aleksander Czajko. Na nagraniu z restauracji, opublikowanym przez ukraińskiego blogera Anatolija Szarija, głos kobiety mówi: 'Przygotowania są w pełnym toku, Alexander ma dziś 55 lat'. W poniedziałek 27 lipca Czajko skończył 55 lat" – podał niezależny serwis Meduza.

Gen. Czajko został dowódcą sił kosmicznych w maju tego roku. Wcześniej dowodził wojskami Wschodniego Okręgu Wojskowego, które brały udział w zbrodniach wojennych w Buczy pod Kijowem. Według kanału na Telegrami "Czeka-OGPU" na urodziny przybyli wysokiej rangi oficerowie FSB, generałowie Ministerstwa Obrony, deputowani i urzędnicy.