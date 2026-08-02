Kto winny rozłamowi w PiS? Ten polityk ma problem

W ubiegłym tygodniu Mateusz Morawiecki, były premier rządu PiS, a także były wiceprezes tej partii, ogłosił powołanie własnego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Dołączyła do niego grupa 41 parlamentarzystów (40 posłów i jeden senator), a także trzech europosłów. Niedawno o odejściu z PiS do Rozwoju Plus poinformował kolejny poseł, Szymon Giżyński.

W piątek Morawiecki zorganizował spotkanie w Warszawie. Podczas grilla odbyła się seria dyskusji panelowych. Z kolei na 15 października polityk zapowiedział "wielką konwencją Rozwoju Plus".

Obecnie klub PiS liczy 147 posłów. Z największego klubu w Sejmie spadł na drugie miejsce.

Rozłam w PiS. Kto za niego odpowiada?

W sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla rp.pl zapytano respondentów o to, kto najmocniej przyczynił się do rozłamu w PiS: "Co było Pana/Pani zdaniem główną przyczyną rozłamu w PiS?".

Najwięcej, 33,4 proc. uczestników sondażu uznało, że za rozłam odpowiedzialni są wszyscy po części.

Spośród polityków, najwięcej – 17,9 proc. badanych – wskazało działania Jarosława Kaczyńskiego. Według 15,9 proc. ankietowanych główną przyczyną rozłamu były działania Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników.

Z kolei 13,9 proc. respondentów uważa, że główną przyczyną rozłamu w PiS były działania środowiska "maślarzy". Chodzi o stronnictwo wokół Jacka Sasina i Tobiasza Bocheńskiego.

19 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Działania Prezesa PiS za przyczynę rozłamu nieco częściej niż pozostali uważają badani z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób (22 proc.). Środowisko związane z Mateuszem Morawieckim za odpowiedzialne za rozłam uważa częściej niż co piąta osoba (22 proc.) z miast liczących między 20 tys. a 99 tys. mieszkańców, a grupą, która najczęściej wskazywała tzw. maślarzy są respondenci, których dochód jest wyższy niż 7000 zł netto (21 proc.) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.

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