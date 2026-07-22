Popularna sieć sklepów wycofuje szynkę. GIS: Groźna bakteria

GIS przekazał, że w jednej z partii wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes. Urząd ostrzega przed spożywaniem partii numer 1000-188 produktu: Polska Gościna szynka wieprzowa w plastrach gotowana 100g. Szynkę sprzedawała sieć Carrefour.

Termin przydatności produktu mija 24 lipca i jest następującym kodem kreskowym: 5905784311098. Producentem wycofanej partii jest spółka Farmy Roztocza z Księżopola.

"Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą" – podkreśla GIS w komunikacie.

Wycofano szynkę z sieci Carrefour

Producent obecnie próbuje wykryć przyczyny wystąpienia bakterii, która zagroziła klientom sieci sklepów.

Również sieć Carrefour wystosował oświadczenie ws. wadliwej partii szynki. "Osoby będące w posiadaniu tego produktu o określonym numerze partii proszone są o niespożywanie go i zgłoszenie się do sklepu z produktem i paragonem do 24 lipca (włącznie) w celu zwrotu należności" – czytamy.

Sprawą zajął się już Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Listerioza – czym jest i czym grozi?

Listerioza – ostra, bakteryjna choroba zakaźna wywoływana przez pałeczkę Listeria monocytogenes. Zakażenie następuje głównie drogą pokarmową przez spożycie skażonej, niepasteryzowanej lub surowej żywności. U osób zdrowych przebiega bezobjawowo lub jako łagodna infekcja żołądkowo-jelitowa. Dla noworodków, kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością stanowi ciężkie, inwazyjne zagrożenie zdrowia. Skutkuje sepsą, zapaleniem opon mózgowych oraz poronieniem, a śmiertelność w tej grupie sięga 20–30 proc.

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