Tajne laboratoria USA
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Świat
  • Wojciech GolonkaAutor:Wojciech Golonka

Tajne laboratoria USA

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Tulsi Gabbard
Tulsi Gabbard Źródło: Wikimedia Commons / Gage / Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
Według niektórych mediów Tulsi Gabbard podawała Donaldowi Trumpowi rzetelne informacje wywiadowcze i stanowiska pozostające wierne jej poglądom, jednakże nie mając wpływu na jego ostateczne decyzje, pozostawała lojalna wobec prezydenta decydenta, przemilczając publicznie swą percepcję rzeczy

Tulsi Gabbard postanowiła odejść ze swego stanowiska dyrektora Narodowego Wywiadu USA w atmosferze kontrowersji, ujawniając Amerykanom informacje o finansowaniu przez USA różnych laboratoriów biologicznych na świecie, w tym ok. 30 na Ukrainie – laboratoriów wzmacniających również funkcje przechowywanych przez siebie śmiertelnych wirusów. To oficjalne stanowisko amerykańskiego wywiadu, mające obciążyć administrację Joe Bidena i ówczesnego guru medycznego stojącego na czele amerykańskich instytucji badawczo-zdrowotnych, Anthony’ego Fauciego, wywołało mieszane uczucia – od aplauzu ze strony części opinii publicznej po ostrą krytykę zarzucającą Gabbard odpalenie informacyjnego kapiszona, mającego kreować wrażenie o nieprawidłowościach, które w rzeczywistości nie zachodzą. Wiele w tej kwestii rozjaśniałby powód, dla którego Gabbard zdecydowała się na ten krok właśnie teraz, po tym, jak w maju zapowiedziała rezygnację ze swego stanowiska z końcem czerwca, oficjalnie z powodów zdrowotnych jej męża – a takich możliwych powodów jest przynajmniej kilka.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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