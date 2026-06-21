Nazwisko Skriepieckiego widniało na liście sporządzanej przez centrum Myrotworeć – organizację, która publikuje na swojej stronie internetowej dane osób zagrażających bezpieczeństwu Ukrainy W środę 15 czerwca o godz. 10 na jednym z parkingów w Białej Podlaskiej rozległy się strzały. W biały dzień w centrum polskiego miasta nieznany sprawca zastrzelił 44-letniego obywatela Federacji Rosyjskiej. „Zabity Rosjanin to znany krytyk Putina”. „Zastrzelono krytyka Putina”. „Krytykował Putina, dostawał groźby”. Takimi nagłówkami polskie portale informowały swoich odbiorców o tym, co się wydarzyło. Wymowa była jasna: kremlowskie służby specjalne na terenie Polski zlikwidowały swojego wroga. Rosja już tu jest! I zabija ludzi w jednym z krajów flanki wschodniej NATO! Oczywiście niewykluczone, że był to wyrok wykonany na rozkaz Moskwy. W momencie, gdy piszę te słowa, nie ma żadnych jednoznacznych dowodów. Są tylko poszlaki i podejrzenia. Niemniej wystarczy bliżej przyjrzeć się sprawie, by się przekonać, że nie tylko Rosjanom mogło zależeć na likwidacji krytyka Władimira Putina.
18 czerwca Donald Tusk poinformował: „Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW! Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy”. Według doniesień Radia Zet zatrzymany mężczyzna najprawdopodobniej nie był bezpośrednim wykonawcą egzekucji.
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