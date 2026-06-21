Zachwyceni

Normalnie tu nie przyjeżdżają w takiej liczbie, bo Ameryka ma w Unii Europejskiej złą prasę i nie kojarzy się z kierunkiem wakacyjnym. Kojarzy się ze strzelaninami oraz ludziom wydaje się, że w USA jest drogo. (W USA jest taniej niż w UE, ale o tym mało kto wie). Wolą więc jeździć do Meksyku albo do Grecji, albo gdzieś. Teraz przyjechali, bo mundial i… łał!