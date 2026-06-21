Odklejenie od realiów

Jarosław Kaczyński bardzo rzadko udziela dłuższych wywiadów mediom, których nie uznaje za swoje. To odbicie stosunku prezesa Prawa i Sprawiedliwości do dziennikarzy. Kaczyński ich nie szanuje, nie wierzy w media niezależne. Dziennikarzy traktuje instrumentalnie. Szczególną niechęcią darzy tych, których nie daje się kontrolować, a których trudno uznać za pracujących dla któregoś z plemion, ci bowiem łamią prosty schemat. To jeden z głównych powodów, dla których PiS za swoich ośmioletnich rządów nie tylko nie zrobił nic, aby w jakikolwiek sposób poprawić sytuację w mediach publicznych, lecz przeciwnie – ugruntował skrajną postać patologii, w ramach której te media funkcjonowały na zasadzie przybudówki partii rządzącej. Jarosław Kaczyński nie widział po prostu powodu, aby miało to wyglądać inaczej.
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