Odklejenie od realiów
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  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Odklejenie od realiów

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Prezes PiS, Jarosław Kaczyński
Prezes PiS, Jarosław Kaczyński Źródło: PAP / Albert Zawada
Z wywiadu, którego Jarosław Kaczyński udzielił Wirtualnej Polsce, płynie wniosek, że cechą PiS pozostaje całkowity brak świeżości i pomysłu. O ile „głosujcie na mnie, bo nie jestem Trzaskowskim” mogło jeszcze pomóc Karolowi Nawrockiemu w wyborach prezydenckich, o tyle „głosujcie na nas, bo nie jesteśmy Tuskiem” zdecydowanie nie wystarczy w wyborach parlamentarnych

Jarosław Kaczyński bardzo rzadko udziela dłuższych wywiadów mediom, których nie uznaje za swoje. To odbicie stosunku prezesa Prawa i Sprawiedliwości do dziennikarzy. Kaczyński ich nie szanuje, nie wierzy w media niezależne. Dziennikarzy traktuje instrumentalnie. Szczególną niechęcią darzy tych, których nie daje się kontrolować, a których trudno uznać za pracujących dla któregoś z plemion, ci bowiem łamią prosty schemat. To jeden z głównych powodów, dla których PiS za swoich ośmioletnich rządów nie tylko nie zrobił nic, aby w jakikolwiek sposób poprawić sytuację w mediach publicznych, lecz przeciwnie – ugruntował skrajną postać patologii, w ramach której te media funkcjonowały na zasadzie przybudówki partii rządzącej. Jarosław Kaczyński nie widział po prostu powodu, aby miało to wyglądać inaczej.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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