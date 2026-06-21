Polski wynalazek – wielka armia bez żołnierzy

PROSTO ZYGZAKIEM Jak wiadomo, polscy politycy widzą polską armię jako wielką, a nawet ogromną; ba – „największą w Europie” – liczącą najlepiej co najmniej pół miliona żołnierzy.
Ta „oczekiwana” liczebność polskiej armii w wysokości 500 tys. żołnierzy – 300 tys. zawodowych plus 200 tys. terytorialsów i rezerwistów – ogłoszona za rządów PiS i obowiązująca za rządów Platformy/Koalicji i PSL, ma się spełnić do roku 2039, czyli za nie dalej niż 13 lat.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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