Polski wynalazek – wielka armia bez żołnierzy

Ta „oczekiwana” liczebność polskiej armii w wysokości 500 tys. żołnierzy – 300 tys. zawodowych plus 200 tys. terytorialsów i rezerwistów – ogłoszona za rządów PiS i obowiązująca za rządów Platformy/Koalicji i PSL, ma się spełnić do roku 2039, czyli za nie dalej niż 13 lat.