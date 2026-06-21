Ukraiński minister zarzuca Polsce "zniewagę". "Nie będziemy tego tolerować"

Andrij Sybiha, szef MSZ Ukrainy, oświadczył na nagraniu opublikowanym na komunikatorze Telegram, że prezydent Karol Nawrocki "stał się burzycielem tych pozytywnych osiągnięć, które udało nam się wypracować w ostatnim czasie". – Nie bez powodu otrzymuje oklaski z Moskwy – ocenił.

Sybiha zarzuca Polsce "zniewagę". "Nie będziemy tego tolerować"

Dodał, że "zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów".

– Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i naszego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali. Żaden prezydent innego państwa nie będzie nam więcej dyktował naszej historii. Będziemy odpowiadać w sposób symetryczny na wszystkie działania, zwłaszcza, jeśli będą to kroki nieprzyjazne i lekceważące wobec naszego kraju. Czas ich ignorowania już minął – powiedział.

Oświadczył, że Wołodymyr Zełenski nie podjął jeszcze decyzji o swojej wizycie w Polsce. Prezydent Ukrainy oczekiwany jest na Konferencji Odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w dniach 25–26 czerwca w Gdańsku.

Ukraiński minister stwierdził, że Ukraina nie chciała napięcia w stosunkach z Polską.

– Zawsze mieliśmy konstruktywne podejście, ceniliśmy nasze relacje z Polską, byliśmy wdzięczni za pomoc, którą otrzymywaliśmy – ocenił.

Zaapelował, by nie upolityczniać wrażliwych kwestii historycznych między dwoma krajami. – Tak, były trudne strony, ale niech omawiają je historycy – dodał.

Andrij Sybiha stwierdził, że Ukraina gotowa jest do dialogu politycznego.

– Wzywamy Polaków do rozwagi i działania drogą dyplomacji. Jesteśmy otwarci na dialog polityczny. Nasza podmiotowość rośnie. Nie wszystkim może się to podobać, ale taka jest rzeczywistość – dodał.

Oburzająca decyzja Zełenskiego. Stracił Order Orła Białego

W piątek prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej.

W sobotę Wołodymyr Zełenski poinformował, że odesłał pocztą Order Orła Białego.

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