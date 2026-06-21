Szokujące słowa byłego szefa MSZ Ukrainy. "Nawrocki nienawidzi Ukraińców"

Dmytro Kułeba, były szef MSZ Ukrainy, skomentował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wolodymyrowi Zełenskiemu. Stało się to po tym, jak pod koniec maja, ukraiński prezydent nazwał jednostkę wojskową imieniem "Bohaterów UPA".

– Znaleźliśmy się w realiach najgłębszego kryzysu w stosunkach ukraińsko-polskich, w mojej pamięci na pewno – ocenił Dmytro Kułeba w nagraniu opublikowanym w serwisie YouTube.

Jego zdaniem "powodem, dla którego Nawrocki zdecydował się na tak radykalny krok, jest walka o wyborców".

– On nie myśli o relacjach ukraińsko-polskich czy o jakichś długofalowych interesach Polski – ocenił.

Szokujące słowa Kułeby o Nawrockim. "Nienawidzi Ukraińców jako zjawiska"

W ocenie byłego szefa ukraińskiej dyplomacji "wszyscy milczeli i zachowywali się grzecznie, żeby nie dawać Nawrockiemu i politykom jego pokroju jakichś tam dodatkowych powodów do atakowania Ukrainy".

– Ale tak naprawdę, skoro już tak postąpił, nazywajmy rzeczy po imieniu. Nawrocki nienawidzi Ukraińców jako zjawiska – stwierdził.

Zdaniem byłego ministra spraw zagranicznych Ukrainy "należy on do tej grupy polskich polityków, dla których idealny Ukrainiec to postać stojąca w przedpokoju, która ciągle przeprasza i dziękuje".

Stwierdził ponadto, że obecna sytuacja to tragedia w dwustronnych relacjach. Ocenił, że na ukraińskiej scenie politycznej brakuje polityków o znaczeniu ogólnokrajowym, którzy opierają swoje poparcie na antypolskich postulatach.

– A w Polsce takich polityków jest wielu, a na ich czele stoi prezydent, który powstrzymuje się od jawnych haseł antyukraińskich. Ale swoimi działaniami robi wszystko, aby Ukraińcom nie było dobrze ani w Polsce, ani w Ukrainie – dodał.

Skandaliczna decyzja Zełenskiego. Został pozbawiony Orderu Orła Białego

W piątek prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej.

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował nadać imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W sobotę Wołodymyr Zełenski poinformował, że odesłał Order Orła Białego.

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