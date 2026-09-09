Trump skomentował zwycięstwo AfD. "Niemcy mają dość"

"Wow! Partia Populistyczna w Niemczech właśnie miała naprawdę udany wieczór. W końcu mają dość absolutnie okropnych przepisów i regulacji imigracyjnych, które tak bardzo zaszkodziły Niemcom" – napisał Trump w serwisie Truth Social.

Dodał, że Niemcy "nie zamierzają dłużej tego tolerować", a AfD jest "na fali". Wpis zakończył skrótem "MGGA!!!" (Make Germany Great Again), czyli "Uczyńmy Niemcy znowu wielkimi", co jest nawiązaniem do jego flagowego hasła "MAGA" (Make America Great Again), oznaczającego "Uczyńmy Amerykę znów wielką".

AfD wygrywa wybory landowe

Niedzielne wybory do landtagu Saksonii-Anhalt przyniosły historyczne zwycięstwo AfD – partia nie tylko wygrała, ale zrobiła to z ogromną przewagą nad CDU. Według wstępnego końcowego wyniku Alternatywa dla Niemiec zdobyła 43,8 proc. głosów, a chadecy zaledwie 17,2 proc. Frekwencja wyniosła 77,8 proc.

To najlepszy wynik AfD w historii jej startów w wyborach landowych. W poprzednich wyborach w Saksonii-Anhalt w 2021 r. partia zdobyła 20,8 proc., więc poparcie dla niej podwoiło się, podczas gdy poparcie dla CDU spadło o połowę.

AfD uzyskała 39 z 83 mandatów, więc do samodzielnej większości brakuje jej trzech mandatów. Oznacza to, że mimo spektakularnego zwycięstwa nie może sama utworzyć rządu.

Kanclerz Niemiec: To największa porażka CDU od dziesięcioleci

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz określił rezultat wyborów w Saksonii-Anhlat jako "największą porażkę CDU od dziesięcioleci" i zapowiedział konsekwencje, jednocześnie deklarując, że nie zamierza rezygnować z realizacji programu swojego rządu.

Merz ponownie wykluczył współpracę CDU z AfD. Chadecy podtrzymują tzw. "zaporę ogniową" wobec ugrupowania, które określają jako skrajnie prawicowe.

Premier Saksonii-Anhalt: Nie mamy już mandatu do rządzenia

Premier Saksonii-Anhalt i lider CDU w tym landzie Sven Schulze przyznał dzień po wyborach do parlamentu krajowego, że jego partia nie ma już mandatu do sprawowania władzy.

Według Ośrodka Studiów Wschodnich AfD "zawdzięcza swój sukces przede wszystkim popularności charyzmatycznego lidera kampanii w landzie, rozczarowaniu rządami CDU oraz powszechnemu pragnieniu zmiany".

Czytaj też:

Prawie 90 proc. niezadowolonych z rządu. W Niemczech przeprowadzono sondaż