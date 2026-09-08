Prawie 90 proc. niezadowolonych z rządu. W Niemczech przeprowadzono sondaż

Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez instytut badawczy Infratest dimap dla stacji telewizyjnej ARD. Wyniki opublikowano dwa dni po niedzielnych wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt, które wygrała Alternatywa dla Niemiec (AfD), zdobywając prawie 44 proc. głosów.

Badanie wykazało, że 88 proc. respondentów jest w pewnym stopniu lub całkowicie niezadowolonych z działań rządu w Berlinie, a jedynie 10 proc. jest zadowolonych. Negatywne oceny dotyczą przede wszystkim CDU, partii na czele której stoi kanclerz RFN Friedrich Merz.

Wśród niezadowolonych respondentów najwięcej (63 proc.) wskazało właśnie na chadecję, 22 proc. na SPD i 7 proc. na CSU. Tylko 14 proc. pytanych uważa, że rząd Merza skutecznie stawi czoła wyzwaniom, przed którymi stoi Republika Federalna.

Kanclerz Niemiec: To największa porażka CDU od dziesięcioleci

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz określił rezultat niedzielnych wyborów w Saksonii-Anhlat jako "największą porażkę CDU od dziesięcioleci" i zapowiedział konsekwencje, jednocześnie deklarując, że nie zamierza rezygnować z realizacji programu swojego rządu.

Merz ponownie wykluczył współpracę CDU z AfD. Chadecy podtrzymują tzw. "zaporę ogniową" wobec ugrupowania, które określają jako skrajnie prawicowe.

Według Ośrodka Studiów Wschodnich AfD "zawdzięcza swój sukces przede wszystkim popularności charyzmatycznego lidera kampanii w landzie, rozczarowaniu rządami CDU oraz powszechnemu pragnieniu zmiany".

Premier Saksonii-Anhalt: Nie mamy już mandatu do rządzenia

Premier Saksonii-Anhaltu i lider CDU w tym landzie Sven Schulze przyznał dzień po wyborach do parlamentu krajowego, że jego partia nie ma już mandatu do sprawowania władzy.

AfD zdobyła 39 z 83 mandatów w landtagu, a do samodzielnej większości potrzebuje 42. Będzie więc musiała znaleźć partnerów lub poparcie części innych ugrupowań, aby przejąć władzę. Według Ulricha Siegmunda, lidera AfD w Saksonii-Anhalcie, partia prowadzi już rozmowy na ten temat.

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