Saksonia-Anhalt. Rak: Pyrrusowe zwycięstwo establishmentu

Niedzielne wybory do landtagu Saksonia-Anhalt przyniosły historyczne zwycięstwo niemieckiej prawicy. Zgodnie z sondażami Alternatywa dla Niemiec wygrała z ogromną przewagą nad CDU i resztą partii centrolewicowych i lewicowych.

Saksonia-Anhalt. Zwycięstwo AfD

AfD zdobyła 43,8 proc. Drugi wynik uzyskała rządząca dotychczas CDU – 17,2 proc. poparcia. Do landtagu dostały się jeszcze: SPD – 9,3 proc. głosów, a także Zieloni – 8,9 proc., Lewica (Die Linke) – 8,6 proc. oraz Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) – 5,3 proc. Progu wyborczego nie przekroczyła FDP (2,6 proc.).

AfD uzyskała 39 z 83 mandatów, więc do samodzielnej większości brakuje jej trzech mandatów. Oznacza to, że mimo spektakularnego zwycięstwa AfD nie może sama utworzyć rządu. Zdaniem niektórych zajmujących się tematyką niemiecką analityków, dla AfD wcale nie jest to niekorzystny politycznie rozwój wydarzeń.

Rak: Pyrrusowe zwycięstwo establishmentu Niemiec

Dr Krzysztof Rak, historyk, publicysta i autor książek, ocenił w rozmowie z Łukaszem Jankowskim w Radio Wnet, że w krótkiej perspektywie oznacza "pyrrusowe zwycięstwo" niemieckiego establishmentu. – To jest zwycięstwo establishmentu, co oczywiście nie znaczy, że nie dojdzie do zmian w niemieckiej polityce i wśród samego establishmentu. Ten wynik nie daje władzy w landzie AfD, ale jest kolejnym ostrzeżeniem dla coraz bardziej słabnącego Merza – powiedział Rak.

Analityk Instytutu Zachodniego zwrócił uwagę, że skoro nie doszło do przełomu w tym sensie, że samodzielne utworzenie rządu przez AfD nie jest możliwe, obowiązująca dotychczas zasada izolowania AfD w formule "kordonu sanitarnego" przez pozostałe ugrupowania prawdopodobnie zostanie utrzymana. Ekspert tłumaczył, że mogłaby ona zostać przełamana, gdyby w landzie rozpadało się CDU/CSU, a na razie nie ma o takim scenariuszu mowy, choć – jak nadmienił Rak – nie jest to całkowicie niemożliwe. Tym bardziej, że establishment cały czas coraz bardziej się kompromituje.

Politycznie wygodne położenie prawicy

Analityk zwrócił uwagę, że CDU poniosła w wyborach dotkliwą porażkę, tracąc około połowy wcześniejszego poparcia, ale może utrzymać się u władzy w tym państwie związkowym dzięki porozumieniu pozostałych formacji. Jego zdaniem taki scenariusz byłby dla AfD politycznie wygodny, ponieważ ugrupowanie mogłoby pozostawać w opozycji i dalej obarczać odpowiedzialnością za sytuację w landzie partie establishmentowe.

– Oni będą w idealnej sytuacji: wygrali, ale za nic nie odpowiadają, nie biorą steru rządów landowych. Tak więc będą znowu w idealnej, wygodnej sytuacji, będą punktować słabnący establishment – tłumaczył. Analityk dodał, że program AfD różni się od programów innych partii na tyle, że ugrupowanie to musiałoby rządzić samodzielnie, żeby go realizować, o czym zresztą jego członkowie wielokrotnie mówili.

Zatem z punktu widzenia prawicy, politycznie sytuacja układa się pomyślnie, bo celem jest pełnia władzy. – Niech te procesy gnilne dalej toczą system polityczny. Dzisiaj AfD jest w bardzo wygodnej sytuacji obserwatora i komentatora tego, jak ten system się kończy i jak niemiecki system polityczny, uznawany jeszcze nie tak dawno za jeden z najskuteczniejszych, na naszych oczach się kończy – powiedział. Rak.

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