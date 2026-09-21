Kaczyński wbija szpilę Morawieckiemu. Wyliczył, czego brakuje byłemu premierowi

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, był pytany w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" o ewentualny wspólny start z Rozwojem Plus Mateusza Morawieckiego.

– Będziemy gotowi do rozwiązań, które zwiększą prawdopodobieństwo na zwycięstwo prawej strony, ale proszę pamiętać, że politykę robią jednak ludzie – zauważył.

PiS pójdzie do wyborów z Rozwojem Plus? Kaczyński wyklucza

Prezes PiS zwrócił uwagę, że "przyjmując Rozwój Plus, musielibyśmy spychać na dalsze miejsca listy lub nawet zupełnie eliminować, ludzi lojalnych, by zrobić miejsce tym, którzy odeszli i poważnie zaszkodzili".

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego "Mateusz Morawiecki, decydując się na odejście, tego czynnika ludzkiego w ogóle nie brał pod uwagę".

Kaczyński wbija szpilę Morawieckiemu

– On jest sprawny w wielu kwestiach, ale brakuje mu wyczucia politycznego i słuchu społecznego – ocenił, mówiąc o Mateuszu Morawieckim, prezes PiS.

Rozłam w PiS. Morawiecki założył klub parlamentarny Rozwój Plus

15 lipca kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale swoich działaczy – pod groźbą wykluczenia z partii – do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania, czyli m.in. "Rozwój Plus" i "Po pierwsze Polska". Termin na podjęcie decyzji przez polityków PiS upłynął w czwartek 23 lipca wieczorem.

Jacek Sasin ogłosił jeszcze tego samego dnia, czyli 15 lipca, że jego stowarzyszenie – "Po pierwsze Polska" – zakończyło działalność. Mateusz Morawiecki zadeklarował natomiast, że nie zamierza rezygnować z działalności stowarzyszenia "Rozwój Plus".

Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego i sam były premier nie złożyli wymaganych deklaracji.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował następnie, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa".

Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, zarejestrowali własny klub parlamentarny Rozwój Plus.

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej do 15 października założy partię.

13 sierpnia Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiS podjął decyzję o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów, wchodzących w skład klubu parlamentarnego Rozwój Plus, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

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