Ponad 2,5 promila i 23 pacjentów. Prokuratura: Brak znamion czynu zabronionego

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce umorzyła śledztwo, uznając, że w sprawie nie doszło do popełnienia przestępstwa. Postępowanie dotyczyło zdarzenia z 15 marca 2026 roku. Śledczy sprawdzali, czy lekarka, wykonując obowiązki służbowe w stanie nietrzeźwości, naraziła pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za taki czyn grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Prokuratura: Brak znamion czynu zabronionego

Jak poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz, postępowanie nie wykazało, aby zachowanie lekarki wyczerpało znamiona przestępstwa. – Prokuratorskie postępowanie nie wykazało, by zachowanie lekarki wyczerpało znamiona czynu zabronionego. Na tej podstawie śledztwo zostało umorzone – przekazała rzeczniczka. W rozmowie z mediami doprecyzowała również powody decyzji śledczych. – Śledztwo zostało umorzone z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Czyli prokuratura uznała, że pani lekarz nie wypełniła znamion przestępstwa narażania na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pacjentów – powiedziała.

Dodała także, że w toku śledztwa nie ustalono, aby pacjenci odnieśli negatywne skutki leczenia. – Pacjenci byli przyjmowani przez panią doktor w zasadzie przez cały dzień, natomiast nie ponieśli oni żadnej negatywnej konsekwencji w związku z podejmowanymi sposobami leczenia przez lekarza – poinformowała Łukasiewicz.

Ponad 2,5 promila i 23 przyjętych pacjentów

Do zdarzenia doszło podczas nocnego dyżuru w punkcie Nocnej Pomocy Lekarskiej Szpitala Powiatowego Gajda-Med w Pułtusku. 15 marca dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku otrzymał zgłoszenie o lekarce, która miała przyjmować pacjentów pod wpływem alkoholu. Policjanci, którzy przyjechali do placówki, przeprowadzili badanie trzeźwości. Wykazało ono ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie lekarki.

Szpital Powiatowy Gajda-Med przekazał, że po ujawnieniu sprawy lekarka została odsunięta od pracy, a następnie zwolniona. Szpital podał również, że podjął działania wyjaśniające oraz przekazał pełną dokumentację medyczną dotyczącą pacjentów do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Choć postępowanie karne zostało zakończone, sprawą zajmie się samorząd lekarski. Prokurator Rejonowy w Pułtusku skierował wystąpienie do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

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