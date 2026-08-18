Portal Life Site News przekazał, że Argentyna dołączyła do grona państw sygnatariuszy Deklaracji Konsensusu Genewskiego, która stanowi, że że "każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia" i, że "w żadnym przypadku aborcja nie powinna być promowana jako metoda planowania rodziny".

Argentyna dołączyła do międzynarodowej koalicji pro-life

Do koalicji należy już ponad 40 państw. Na początku ubiegłego roku swój podpis odnowiły Stany Zjednoczone za sprawą decyzji Donalda Trumpa, który zmienił w tym zakresie swojego poprzednika, Joe Bidena. Demokrata wycofał bowiem udział USA w inicjatywie promującej ochronę ludzkiego życia przed działaniami przemysłu aborcyjnego.

W imieniu Argentyny deklarację podpisał minister spraw zagranicznych Pablo Quirno. Polityk publicznie potwierdził przystąpienie do konwencji kilka dni później, podkreślając, że rząd Javiera Mileia koncentruje się w ten sposób na "ochronie życia ludzkiego".

"Przystąpienie Argentyny do deklaracji stawia rząd Mileia w mocnym gronie rosnącego międzynarodowego sojuszu pro-life pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych, który odrzuca wszelkie roszczenia do międzynarodowego prawa do aborcji i broni niezbywalnej wartości każdego ludzkiego życia" – czytamy w portalu Life News.

Deklaracja Konsensusu Genewskiego

Deklaracja Konsensusu Genewskiego (Geneva Consensus Declaration) to międzynarodowa koalicja i dokument polityczny zainicjowany w październiku 2020 roku przez administrację Stanów Zjednoczonych (w czasach pierwszej prezydentury Donalda Trumpa) we współpracy z koalicją państw o poglądach konserwacyjnych i pro-life, sprzeciwiających się uznaniu aborcji za międzynarodowe prawo człowieka.

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