Dawid Kacprzyk w prokuraturze. "Usłyszał zarzuty"

We wtorek Prokuratura Okręgowa w Warszawie przeprowadziła czynności procesowe z Dawidem Kacprzykiem. Prok. Piotr Antoni Skiba poinformował w rozmowie z Polsat News, że czynności te "trwały wiele godzin". Więcej szczegółów ma zostać przedstawionych na zaplanowanej na środę konferencji prasowej.

Z kolei Radio Zet podało, że młody lekarz "usłyszał zarzuty od prokuratury".

Afera w Szpitalu Południowym

28-letni Dawid Kacprzyk znalazł się w centrum zainteresowania mediów po doniesieniach dotyczących jego działalności w Szpitalu Południowym w Warszawie. Młody lekarz w 2025 r. miał osiągnąć ponad 1,6 mln zł przychodu z działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług medycznych. Kacprzyk pełnił funkcję koordynatora SOR-u, mimo że był dopiero w trakcie specjalizacji.

Po tym jak sprawa wyszła na jaw, Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej oraz mandatu radnego Ursusa.

Kacprzyka obciążył inny lekarz, były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym Emil Jędrzejewski, który na antenie Kanału Zero zasugerował, że błędy popełnione przez 28-latka skutkowały śmiercią pacjentów.

Opinię publiczną oburzyły także informacje, że na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki. Pojawiły się również doniesienia o specjalnym "saloniku VIP" dla członków partii i ich rodzin.

21 września dziennikarze Kanału Zero weszli z ukrytą kamerą do gabinetu Kacprzyka. Na ujawnionym nagraniu mówi, że "ma w d*pie" aferę w Szpitalu Południowym. Ze słów lekarza wynika, że jednym z największych problemów, jakie widzi w całej sytuacji, jest to, że nie może przyjeżdżać do pracy swoim porsche. Spodziewa się również wyjaśnienia sprawy na swoją korzyść.

Władze Warszawy przeprowadziły audyt w Szpitalu Południowym. Odwołano zarząd i radę nadzorczą placówki. Sprawą zajmują się prokuratura oraz organy kontrolne.

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