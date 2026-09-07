Areszt dla Piesiewicza. Jest ruch obrony

Przypomnijmy, że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia usłyszał zarzuty. Katowicki sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zadecydował o jego 3-miesięcznym areszcie.

W niedzielę obrońcy Piesiewicza odebrali uzasadnienie postanowienia o aresztowaniu. To umożliwiło złożenie zażalenia na tę decyzję.

Afera Zondacrypto

W środę funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pojawili się w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Działania prowadzone są na zlecenie prokuratury, która bada sprawę związaną z aferą Zondacrypto. W ramach śledztwa policja oraz CBA zatrzymały trzy osoby. Podczas przeprowadzonych czynności zabezpieczono m.in. luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz pieniądze w gotówce.

W sprawie zatrzymany został także Roman Ż., który był wieloletnim wspólnikiem Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, która następnie została przekształcona w Zondacrypto. Suszek, nazywany "królem bitcoinów", zaginął w marcu 2022 r. Śledztwo dotyczące jego zaginięcia zostało w sierpniu br. połączone z postępowaniem dotyczącym Zondacrypto.

Ż. został aresztowany w sobotę (5 września) w związku ze śledztwem dotyczącym działalności upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto. Do zatrzymania doszło na terenie województwa śląskiego. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz śląskiej policji.

– Musieliśmy przyspieszyć działania, dlatego że funkcjonariusze pozyskali wiadomości, że Roman Ż. chce zbiec do Chin. Wiemy, że Chiny blisko współpracują z Rosją. Wydobycie poszukiwanych osób z tamtych krajów jest często bardzo trudne – powiedział w niedzielę (6 września) minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Szef MS podkreślił, że Ż. "ma bardzo dużo do powiedzenia".

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