Tusk opublikował nowe nagranie. "Podtrzymuję w całości to, co napisałem"

Alternatywa dla Niemiec (AfD) zwyciężyła w niedzielnych wyborach do parlamentu wschodnioniemieckiego kraju związkowego Saksonia-Anhalt, uzyskując 43,8 proc. głosów.

Zwycięstwo AfD. Tusk komentuje

Premier Donald Tusk napisał w niedzielę na platformie X, komentując wyniki wyborów, że "w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech". "Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS" – dodał szef rządu.

Tusk publikuje nowe nagranie. "Podtrzymuję w całości to, co napisałem"

W poniedziałek Donald Tusk opublikował nagranie poświęcone swojemu niedzielnemu wpisowi.

– Słuchajcie, wczoraj napisałem, że z wygranej w skrajnie prawicowej AfD w Niemczech w Polsce mogą się cieszyć wyłącznie albo zdrajcy, albo idioci. Uważacie, że przesadziłem? Ani trochę. Zresztą sami spójrzcie na te zachwyty polityków Konfederacji i PiS-u – mówi na nagraniu.

Zdaniem szefa rządu "aż trudno uwierzyć".

– Czytam, że to "najbardziej propolska partia" – powiedział szef rządu, pokazując fragment artykułu na portalu ze Sławomirem Mentzenem.

– Że broni Polski – w tym miejscu pokazuje fragment słów europosła Konfederacji Mariusza Sypnieskiego. – I warto z nimi budować sojusze – mówi dalej Donald Tusk i pokazuje słowa Mateusza Morawieckiego. – Oni naprawdę to mówią – dodał szef rządu.

Dalej szef daje "szybkie przypomnienie, co politycy tej wspaniałej dla PiS-u i Konfederacji AfD mówią o nas".

– Lider AfD stwierdził, że "Rosja nie jest zagrożeniem". Za to "zagrożeniem dla Niemiec może być Polska". Obrzydliwie relatywizują historię. Przykład? Otóż ich lider w parlamencie niemieckim stwierdził, że Pakt Ribbentrop-Mołotow to zrozumiała i słuszna z punktu widzenia Stalina decyzja. Inny działacz wypala z kolei, że „Polacy to Afroamerykanie Europy” – przypomniał.

Premier ocenia, że "AfD to ugrupowanie jawnie prorosyjskie i jawnie antypolskie". – Więc podtrzymuję w całości to, co napisałem – podkreślił.

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