Zwycięstwo AfD. Tusk rzuca wyzwiskami

Zakończyły się wybory w Saksonii-Anhalt. Według badania exit poll wygrała je Alternatywa dla Niemiec (AfD) osiągając historyczny wynik. AfD zdobyła 44,5 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazła się CDU z wynikiem 18,5 proc. To klęska dla tej partii. W 2021 roku, kiedy wygrała lokalne wybory, zdobyła 37,1 proc. głosów.

Trzeci wynik zanotowało Die Linke, które zdobyło 9,5 proc. Zieloni zdobyli 9 proc., a SPD 8 proc. BSW ma 5 proc. i może nie mieć swojego przedstawiciela w landtagu. FDP z 2 proc. nie przekroczyło progu.

W sieci natychmiast rozpoczęły się żywiołowe komentarze. Politycy prawicowi z różnych stron świata gratulują zwycięzcom, natomiast strona lewicowa wyraża swoje niezadowolenie.

Salvini: To się nazywa demokracja

Matteo Salvini opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym pozytywnie odniósł się do zwycięstwa niemieckiego ugrupowania. Wicepremier Włoch skierował gratulacje bezpośrednio do współprzewodniczącej AfD Alice Weidel.

– Gratulacje dla przyjaciółki Alice Weidel i całej AfD w związku z triumfem w Saksonii-Anhalt! To spektakularny sukces, który dowodzi silnej chęci zmian, bezpieczeństwa i pracy; wbrew tym, którzy na lewicy podsycali strach i katastroficzne scenariusze – napisał lider Ligi na platformie X.

W kolejnym wpisie Salvini ostro skrytykował reakcje polityków lewicowych, którzy obawiają się rosnących w siłę ruchów konserwatywnych. – Strach? Groza? Niebezpieczeństwo? Nie, to się nazywa Demokracja. Inna Europa jest możliwa – dodał włoski wicepremier.

Tusk o PiS i Konfederacji: Idioci albo zdrajcy

Dziwny wpis ukazał się na profilu polskiego premiera Donalda Tuska. "W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS" – napisał lider Koalicji Obywatelskiej.

"Wynik AfD w Niemczech to poważne ostrzeżenie dla całej Europy. Kiedy demokratyczne partie nie rozwiązują problemów gospodarki, migracji i bezpieczeństwa, wyborcy zwracają się ku radykałom. Trzeba mniej ideologii, a więcej skutecznych odpowiedzi na realne problemy ludzi" – ocenił poseł Ryszard Petru.

"Dziś Saksonia, jutro całe Niemcy...Brawo, @AfD! (zwycięstwo AfD jest dla Polski najlepszym rozwiązaniem. CDU/CSU oraz SPD to sojusznicy Moskwy i Brukseli. A AfD to, co prawda, sojusznicy Moskwy, ale za to wrogowie Brukseli. Więc są dla nas mniejszym złem. Zresztą zważywszy na skrajnie antypolską politykę Merkel, Scholza i Merza, to nie wyobrażam sobie, żeby AfD mogła być gorsza od nich!) – uważa pisarz Jacek Piekara.

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