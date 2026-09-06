AfD zdobyła 44,5 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazła się CDU z wynikiem 18,5 proc. To klęska dla tej partii. W 2021 roku, kiedy wygrała lokalne wybory, zdobyła 37,1 proc. głosów.

Trzeci wynik zanotowało Die Linke, które zdobyło 9,5 proc. Zieloni zdobyli 9 proc., a SPD 8 proc. BSW ma 5 proc. i może nie mieć swojego przedstawiciela w landtagu. FDP z 2 proc. nie przekroczyło progu.

Wstępny oficjalny rezultat spodziewany jest w nocy z niedzieli na poniedziałek (7 września). Zgodnie z przepisami nowo wybrany parlament powinien zwołać pierwsze posiedzenie w ciągu 30 dni od głosowania, czyli najpóźniej do 6 października. Nie ma ostatecznego terminu wyboru nowego premiera landu.

Jeśli te wyniki się potwierdzą, utworzenie rządu może być bardzo trudne. Wszyscy rywale AfD jednoznacznie wykluczają możliwość utworzenia z nią koalicji.

Sukces AfD

Niemcy stawiają na AfD przede wszystkim dlatego, że mają dość masowej migracji. Ponadto formacja chce zlikwidować ETS i przeciwstawia się centralizacji UE. W jednym z wywiadów Cezary Gmyz powiedział, że w istocie rzeczy program AfD jest w około trzech czwartych konserwatywny i ocenił, że spokojnie mogłyby się pod nim podpisać polskie ugrupowania konserwatywne.

W przyszłym roku na Starym Kontynencie cała seria wyborów, z których elity w Brukseli dążące do centralizacji Unii Europejskiej mogą nie być zadowolone. Establishmenty coraz silniej straszą ludzi partiami tak zwanej "skrajnej" prawicy. Ma to miejsce także w Polsce.

Szczególnie w kontekście zagrożenia dla dalszych rządów lewicowych elit Unii Europejskiej będą wybory w Hiszpanii, Polsce i Francji. Ale na ten moment uwagę przykuwają właśnie wybory do Landtagów w Niemczech, gdzie cały czas w siłę rośnie Alternatywa dla Niemiec – jedyna w kraju licząca się formacja prawicowa i antysystemowa.

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