Wszystkie oczy zwrócone na Niemcy. AfD może przejąć władzę w landzie

Do godz. 14:00 głos oddało 54,4 proc. uprawnionych – podała landowa komisja wyborcza. W 2021 r. o tej samej porze frekwencja wynosiła 27,1 proc. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 18:00.

Uprawnionych do głosowania jest około 1,7 mln wyborców. Ostateczna frekwencja obejmie także głosowanie korespondencyjne.

AfD liczy na historyczny sukces

Wybory są obserwowane ze szczególną uwagą z powodu spodziewanego bardzo dobrego wyniku prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD). W ostatnich sondażach ugrupowanie Ulricha Siegmunda przekraczało 40 proc. i wyraźnie wyprzedzało CDU.

AfD liczy na możliwość zdobycia bezwzględnej większości i utworzenia po raz pierwszy w historii powojennych Niemiec landowego rządu. Taki scenariusz zależy m.in. od tego, ile mniejszych ugrupowań przekroczy pięcioprocentowy próg wyborczy.

Jeśli AfD nie uzyska większości, utworzenie rządu może okazać się trudne, ponieważ główne partie deklarują, że nie będą z nią współpracować.

– Bez względu na wynik jutrzejszych wyborów, już zapisaliśmy się w historii – powiedział Siegmund na ostatnim wiecu w sobotni wieczór (5 września).

Głosowanie w Saksonii-Anhalcie to dla AfD test przed kolejnymi wyborami federalnymi, które odbędą się w 2029 r.

Wybory w Saksonii-Anhalcie. Kiedy poznamy wyniki?

Pierwsze prognozy wyników mają zostać przedstawione w niedzielę wieczorem (6 września), po zamknięciu lokali wyborczych. Wyniki cząstkowe będą publikowane po godz. 18:00, a wstępny oficjalny rezultat spodziewany jest w nocy z niedzieli na poniedziałek (7 września).

Zgodnie z przepisami nowo wybrany parlament powinien zwołać pierwsze posiedzenie w ciągu 30 dni od głosowania, czyli najpóźniej do 6 października. Nie ma ostatecznego terminu wyboru nowego premiera landu.

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