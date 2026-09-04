Nowe Niemcy w Hettstadt
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Opinie
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Nowe Niemcy w Hettstadt

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Ulrich Siegmund na wiecu AfD
Ulrich Siegmund na wiecu AfD Źródło: PAP/EPA / HANNIBAL HANSCHKE
NA PIERWSZY OGIEŃ O czy całych Niemiec są skierowane na Saksonię-Anhalt. Gdy będą Państwo czytać niniejszy felieton, będzie już tam po wyborach landowych.

W sondażach przoduje Alternatywa dla Niemiec (AfD), która notuje 42–43 proc. głosów poparcia. Jeśli Zieloni bądź SPD nie zmieszczą się nad progiem wyborczym, AfD zdobędzie większość pozwalającą jej stworzyć samodzielny rząd w landzie.

Bohaterem sukcesu AfD jest Ulrich Siegmund, lider tej partii w Saksonii-Anhalt. Jego sukcesy są w dużej mierze efektem przesady, z jaką jest atakowany od wielu miesięcy przez mainstream. „Der Spiegel” umieścił zdjęcie Siegmunda na okładce z napisem „najniebezpieczniejszy człowiek w Niemczech”.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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