Nowe Niemcy w Hettstadt

W sondażach przoduje Alternatywa dla Niemiec (AfD), która notuje 42–43 proc. głosów poparcia. Jeśli Zieloni bądź SPD nie zmieszczą się nad progiem wyborczym, AfD zdobędzie większość pozwalającą jej stworzyć samodzielny rząd w landzie.

Bohaterem sukcesu AfD jest Ulrich Siegmund, lider tej partii w Saksonii-Anhalt. Jego sukcesy są w dużej mierze efektem przesady, z jaką jest atakowany od wielu miesięcy przez mainstream. „Der Spiegel” umieścił zdjęcie Siegmunda na okładce z napisem „najniebezpieczniejszy człowiek w Niemczech”.