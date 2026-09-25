Kolejny wielki wyciek danych Polaków. Znów cyberatak

Portal CyberDefence24 pisze w piątek o informacjach pozyskanych przez redakcję oraz Zaufaną Trzecią Stronę. Wynika z nich, że doszło do kolejnego dużego wycieku danych osobowych (w tym medycznych) Polek i Polaków. "Nie znamy dokładnej skali incydentu, lecz wiemy, że jest znaczna. Za atakiem ma stać ta sama osoba (bądź osoby), co podczas wycieku z MyDr" – przekazał serwis.

Branżowe media: Kolejny ogromny wyciek danych medycznych Polaków

"Zaufana Trzecia Strona podała, że za włamanie odpowiada ten sam atakujący, co w przypadku wycieku z MyDr. Mowa o użytkowniku o pseudonimie «fingerprint». Nasze źródło również nieoficjalnie potwierdziło tę informację" – przekazał CD24.

"Według posiadanych przez nas informacji doszło do nowego dużego wycieku danych osobowych i medycznych, tym razem z systemów firmy Qbusoft Sp. z o.o., producenta aplikacji gabinetowej Medyc.pl" – czytamy w artykule Adama Haertle na łamach Zaufanej Trzeciej Strony, na którą powołuje się Cyber Defence 24. Niezależnie od tego, portal nieoficjalnie uzyskał informację, że taki wyciek faktycznie miał miejsce.

Numery PESEL i inne dane wrażliwe

Serwis wskazał, że atakujący uzyskali nieuprawniony dostęp do zaszyfrowanego archiwum bazy danych. W przypadku inowrocławskiej placówki wiadomo, że incydent obejmował dane z okresu między 1 lipca 2024 roku a 23 sierpnia 2026 roku. Później miało okazać się, że skala problemu jest większa.

W przejętej bazie miały znajdować się m. in. imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania/pobytu, numery telefonów i adresy e-mail. Istnieje również duże ryzyko, że wykradziono dane medyczne pacjentów.

Dokładna liczba poszkodowanych nie jest na ten moment oficjalnie znana. Medyc obsługiwał ponad 10 tys. wizyt dziennie, a według informacji CyberDefence24 sprawa może dotyczyć setek placówek i co najmniej miliona osób.

Ze względu na prowadzone postępowanie szczegółów na razie nie ujawniono.

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