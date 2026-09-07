"Mam dla was newsa". Tusk pije kawę i chwali się sukcesem

– Kolejna kawa już wypita, no to mam dla was newsa, który idealnie do kawy pasuje. Sprawdzam właśnie najnowsze prognozy ekonomiczne i zobaczcie: Polska unijnym liderem wzrostu – mówi szef rządu, pokazując okładkę dziennika "Rzeczpospolita".

Tusk pije kawę i chwali się sukcesem

Donald Tusk podkreślił, że "to jest mało powiedziane".

– Rośniemy lepiej niż cała strefa euro. Trzy razy. Składają się na to rekordowe, tak jak obiecałem, inwestycje w tym roku, wyższa konsumpcja, wysokie wydatki publiczne na zbrojenia, środki europejskie, no i przyspiesza eksport. Mimo dramatycznej sytuacji globalnej, zawirowań i turbulencji, Polska idzie jak taran – dodał.

Premier ocenia, że "kawa pobudza nas do pracy, a my pobudzamy gospodarkę".

– Pobudzamy, nie gadamy – kończy szef rządu.

Polska wyrasta na jednego z liderów wzrostu gospodarczego w UE

"Rzeczpospolita" informuje w poniedziałek, że Polska wyrasta na jednego z liderów wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej.

EY prognozuje dla Polski wzrost PKB o około 3,9 proc. w tym roku. Dla strefy euro, po wyłączeniu Irlandii, prognoza wynosi 1,2 proc. Oznacza to, że Polska rozwija się ponad trzy razy szybciej niż euroland.

Ponadto Polska ma być liderem wzrostu wśród większych gospodarek UE, korzystając m.in. z mocnej konsumpcji, inwestycji, wydatków publicznych i eksportu.

— Mimo konfliktu na Bliskim Wschodzie i utrzymującej się niepewności w otoczeniu międzynarodowym, wzrost gospodarczy pozostaje szeroko oparty na konsumpcji, inwestycjach, wydatkach publicznych i eksporcie — komentuje w rozmowie z dziennikiem dr Marek Rozkrut, główny ekonomista EY na Europę i Azję Środkową.

Według prognozy inflacja w Polsce ma stopniowo spadać. W najbliższych kwartałach powinna utrzymywać się w okolicach 3,5 proc., zaś w drugim półroczu przyszłego roku inflacja powinna zbliżyć się do celu NBP na poziomie 2,5 proc.

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