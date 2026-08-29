Tusk zapowiedział likwidację jednej z ulg podatkowych. Dostał gromkie brawa

Zerowy PIT dla młodych został wprowadzony przez rząd Zjednoczonej Prawicy w 2019 roku. Ulgą objęte zostały przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym dla pracowników do 26. roku życia. Z nowych przepisów korzystało co roku ok. 2 mln osób. Teraz Donald Tusk zapowiedział likwidację tego przepisu.

– Teraz będą gwizdy, bo rząd nie planuje przedłużenia tego okresu bezpodatkowego. Nie gniewajcie się, ale w czym sytuacja 26-latka, czy 26-latki jest trudniejsza niż 58-latki. Powiedzcie tak szczerze. Jeśli ktoś decyduje się wejść w życie zawodowe później, a nie wcześniej, nie od razu po studiach, albo przedłuża kształcenie w dobrym tego słowa znaczeniu, to jest ktoś dorosły i on musi umieć kalkulować, bo i tak ma pewien bonus – stwierdził szef rządu, czym wywołał aplauz na widowni.

Tusk przekonywał, że mamy "niskie opodatkowanie w Polsce". W takiej sytuacji nie jest możliwe utrzymanie sytuacji, w której "opieka socjalna jest szwedzka, a podatki irlandzkie".

Budżet na 2028 rok

W piątek rząd przyjął projekt budżetu na 2028 rok.

– Prognozujemy, że w 2027 r. polska gospodarka będzie kolejny rok rozwijała się z wysoką dynamiką sięgającą 3 proc. Przypomnę, gdy przejmowaliśmy władzę w roku 2023, zastaliśmy gospodarkę w stagnacji, wzrost gospodarczy bliski 0. Już od pierwszego roku udało nam się gospodarkę rozpędzić i w trakcie wszystkich lat naszych rządów utrzymujemy gospodarkę z dynamiką 3 proc. lub wyższą – oznajmił na konferencji prasowej po piątkowym posiedzeniu rządu Andrzej Domański.

– Prognozujemy, że inflacja w przyszłym roku wyniesie średnio 2,8 proc. i tu kolejny raz przypomnę, że średnioroczna inflacja w roku 2023 przekraczała 11 proc. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w bieżącym roku wyniesie, zgodnie z naszymi prognozami, 6,4 proc. W ujęciu realnym oznacza to wzrost o 3,3 proc. Z kolei w 2027 r. prognozowana jest kontynuacja dobrej koniunktury na rynku pracy, co przełoży się na dalszy wzrost wynagrodzeń – mówił dalej minister finansów i gospodarki.

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