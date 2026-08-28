Sondaż korzystny dla Tuska. Większość Polaków ocenia dobrze pomysł premiera

W nowym sondażu SW Research dla „Wprost” Polaków zapytano: "Jak ocenia Pan/Pani propozycję podniesienia progu podatkowego do 130 tys. zł rocznie?".

Podniesienie progu podatkowego. Polacy w sondażu oceniają pomysł Tuska

50 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi "dobrze".

Przeciwnego zdania jest 19,5 proc. ankietowanych.

12 proc. Polaków przyznało w sondażu, że nie słyszało o tym pomyśle rządu.

18,5 proc. respondentów przyznało, nie ma zdania w tej sprawie.

Podniesienie progu podatkowego nieco lepiej oceniają mężczyźni niż kobiety (odpowiednio 53 proc. i 47,1 proc.). Największy entuzjazm wykazują ankietowani, którzy zarabiają od 5000 do 7000 zł netto miesięcznie (61,6 proc.). Zarabiający powyżej 7000 zł “na rękę” wykazują największy sceptycyzm wobec zmian (29,1 proc.), ale i w tej grupie dominują zwolennicy podwyżki progu (55,8 proc.).

Tusk proponuje pakiet zmian w podatkach

Premier Donald Tusk oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przedstawili 19 sierpnia pakiet zmian w podatkach.

Głównym założeniem zmian, proponowanych przez rząd, jest podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł oraz wprowadzenie nowego progu dla osób zarabiających od 130 do 150 tys. zł ze stawką na poziomie 24 proc. Tym samym najwyższa stawka podatku, wynosząca 32 proc., będzie dotyczyła osób z zarobkami powyżej 150 tys. zł.

Rząd proponuje też podwyżki niektórych podatków. Chodzi o podniesienie CIT z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro, czyli 200 mln zł, a także zwiększenie daniny solidarnościowej dla tych, którzy zarabiają ponad 1 mln zł rocznie do 5 proc. (czyli o 1 pkt proc.) oraz powrót do wcześniejszego limitu przychodów dla podatników ryczałtowych wynoszącego 250 tys. euro, czyli ok. 1 mln zł. Obecnie limit przychodów na ryczałcie to 2 mln euro.

Sondaż został zrealizowane w dniach 25-26 sierpnia 2026 roku przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

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