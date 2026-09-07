Uszkodzono pomnik ku czci żołnierzy UPA na Lubelszczyźnie. Policja szuka sprawców

Do zdarzenia doszło w niedzielę w uroczysku Białystok w gminie Dołhobyczów. O sprawie poinformowała w poniedziałek asp. sztab. Edyta Krystkowiak z hrubieszowskiej policji. Według wstępnych ustaleń nieznane osoby uszkodziły napisy umieszczone na kamiennym obelisku. Do tej pory w związku ze sprawą nikt nie został zatrzymany.

Policja szuka sprawców

Funkcjonariusze prowadzą czynności mające doprowadzić do ustalenia osób odpowiedzialnych za uszkodzenie pomnika. Postępowanie prowadzone jest w kierunku znieważenia pomnika i miejsca spoczynku żołnierzy ukraińskich, przestępstwa z nienawiści na tle narodowościowym oraz uszkodzenia mienia.

Co więcej, do uszkodzenia tego samego pomnika doszło również kilka tygodni wcześniej. W sierpniu obelisk został pomalowany farbą w sprayu. Wycięto także ozdobny łuk stanowiący integralną część pomnika. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informowało wówczas o zabezpieczeniu na miejscu szeregu przedmiotów. – W trakcie działań zabezpieczono ślady materialne, w tym puszkę po farbie w sprayu, butelkę po alkoholu i koszulkę, a w pobliskich zaroślach odnaleziono odcięty łuk – przekazało w sierpniu MSWiA.

Reagowała ambasada Ukrainy

Sierpniowe uszkodzenie pomnika potępiła Ambasada Ukrainy w Polsce. "Niezależnie od trudnych i tragicznych kart wspólnej historii, miejsca pochówku oraz upamiętnienia powinny pozostawać poza sporami politycznymi i być przedmiotem szacunku" – podkreślono w komunikacie placówki.

Na terenie uroczyska Białystok pochowanych jest 41 żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii. Zginęli oni w lutym 1946 roku w walkach z oddziałem NKWD pod Liskami. Według informacji przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki uszkodzony grób członków UPA nie figuruje w prowadzonej przez wojewodę ewidencji grobów i cmentarzy wojennych. Przed II wojną światową w tym miejscu znajdowała się kaplica i miejsce kultu Matki Boskiej. Ludność ukraińska zamieszkująca wieś Liski została w większości wysiedlona podczas akcji "Wisła" w 1947 roku.

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