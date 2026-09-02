Sondaż o cenach paliw. Polacy wskazali, co powinien zrobić rząd

Program "Ceny Paliwa Niżej" zakończył się w poniedziałek (31 sierpnia). Jego celem było ograniczenie skutków wzrostu cen ropy naftowej i ochrona kierowców przed gwałtownymi podwyżkami na stacjach poprzez obniżenie VAT z 23 proc. do 8 proc.

W sierpniu rozwiązanie zostało czasowo wznowione na okres końca wakacji. Decyzja rządu obniżyła ceny paliw o ponad 10 proc., a benzynę Pb95, benzynę Pb98 i olej napędowy objęto ceną maksymalną, którą wyznaczał minister energii.

We wtorek (1 września) ceny na stacjach wzrosły średnio o złotówkę na litrze. Dzień wcześniej kierowcy, którzy chcieli zdążyć zatankować taniej, ustawili się w długich kolejach. Na niektórych stacjach na południu Polski zabrakło paliwa.

Sondaż: Ponad trzy czwarte Polaków chce powrotu CPN

Instytut Badań Pollster przeprowadził na zlecenie "Super Expressu" sondaż, w którym zapytano ankietowanych, czy rząd Donalda Tuska powinien jak najszybciej wrócić do projektu Ceny Paliwa Niżej i wprowadzić go w życie.

Twierdząco odpowiedziało aż 77 proc. ankietowanych. Przeciwną opinię ma jedynie 9 proc. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 14 proc. pytanych. "Wynik jest jednoznaczny" – podkreśla "SE".

Sondaż został przeprowadzony w dniach 7-8 sierpnia na próbie 1022 dorosłych Polaków.

Drogie tankowanie w Polsce. Rząd obwinia prezydenta

Kwestia dalszego funkcjonowania pakietu paliwowego stała się również przedmiotem sporu politycznego. Minister energii Miłosz Motyka przekazał, że CPN kosztował Skarb Państwa ponad 5 mld zł i wskazywał na brak środków w budżecie na jego kontynuację.

Wzrost cen paliw jest związany m.in. z sytuacją na światowym rynku ropy i eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie, w tym problemami dotyczącymi transportu przez cieśninę Ormuz, która stała się głównym polem bitwy w wojnie Stanów Zjednoczonych z Iranem.

Przedstawiciele rządu winą za drogie tankowanie obarczają prezydenta Karola Nawrockiego, który w lipcu odesłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.

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