Bilety PKP Intercity 35 proc. taniej. Sprawdź, jak skorzystać

Dobra wiadomość dla osób planujących jesienne podróże koleją. PKP Intercity rozpoczęło drugą turę urodzinowej promocji przygotowanej z okazji 25-lecia przewoźnika. Akcja trwa zaledwie trzy dni – od środy 23 września do piątku 25 września. W tym czasie wybrane bilety jednorazowe na bezpośrednie połączenia krajowe można kupić 35 proc. taniej od ceny bazowej.

Promocja obejmuje zarówno pociągi IC i TLK, jak i szybsze EIC oraz EIP, czyli m.in. składy Pendolino.

Tańszy bilet nawet na grudzień

Najważniejsze jest to, że w czasie trwania promocji trzeba kupić bilet, ale sama podróż może odbyć się znacznie później. W przypadku pociągów IC i TLK obowiązuje 30-dniowy okres przedsprzedaży. Oznacza to, że data możliwego przejazdu będzie zależała od dnia, w którym pasażer dokona zakupu.

Nieco inaczej wyglądają zasady dla pociągów EIP i EIC. Bilety kupowane 23 i 24 września mogą dotyczyć podróży do 24 października. Szczególnie korzystny będzie natomiast 25 września. Tego dnia w przypadku EIP i EIC będzie można kupić przeceniony bilet na połączenia realizowane aż do 12 grudnia 2026 roku.

Dwa dni wyłączone z promocji

Z jubileuszowej obniżki wyłączono przejazdy przypadające 14 i 20 października. Powód jest jednak korzystny dla części podróżnych – na te dni przewoźnik przygotował inne specjalne oferty.

14 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie, studenci, doktoranci i nauczyciele będą mogli podróżować pociągami PKP Intercity na podstawie specjalnych biletów za 10 zł. Z kolei 20 października, w Europejskim Dniu Seniora, bilety za 10 zł będą dostępne dla osób, które ukończyły 60 lat.

Promocyjne bilety są dostępne zarówno przez internet i aplikację, jak i w tradycyjnych kasach biletowych na dworcach. Oferta dotyczy biletów jednorazowych na bezpośrednie połączenia krajowe. Zniżka nie obejmuje miejsc w wagonach sypialnych i kuszetkach, a także pociągów kategorii ICN.

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